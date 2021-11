Julebordet vi har ventet så lenge på, nærmer seg med stormskritt. Vi er giret, ferdigpyntet og klare for en skikkelig fest.

Kanskje har du spist litt mindre enn vanlig for å ikke ødelegge appetitten før festlighetene starter. Allerede her kan det være du trår feil. For uten mat i magen, har alkoholen mer eller mindre fri flyt ut i blodårene dine.

Og jo fortere den kommer dit, desto raskere forsvinner (all) sunn fornuft.

Alexander Sandtorv er kjemiker og forfatter. Han ønsker å ta oss med på en liten, vitenskapelig julebordsreise. Hva skjer når du drikker alkohol, og hvorfor mister vi evnen til å oppføre oss?

– På denne måten er du bedre rustet til å forstå hva som skjer i det øyeblikket du velger å være pinlig selvutleverende – som når du for eksempel forteller kollegaen din om den gangen du hadde gonoré ...

Velkomstdrinken

Julebordet har startet, og velkomstdrinkene er delt ut. Du koser deg og småprater med kjente i mingleområdet. Ofte går den første drinken ned i et brukbart tempo.

Det første som skjer er at væsken når magesekken. Deretter går alkoholen via tarmen, til leveren og ut i blodet. Er det bobler i drinken, går prosessen enda raskere i tarmen, forklarer kjemikeren.

Allerede når den første enheten er nede, begynner du å føle deg mer avslappet.

– Blodet er kroppens motorveg og fordeler alkoholen i høyt tempo. Ganske raskt når den hjernen og kontrollsenteret vårt, og etanolen klusser med kjemien i hodet. Det er her magien skjer, sier Sandtorv.

Magi, eller dumskap?

Nå er du klar for å sette deg til bords.

Allerede etter en enhet med alkohol, begynner kroppen å slappe av. Foto: Philip Andre Johannesborg/NRK

Tid for middag

Maten på et julebord kan ofte være bra med tanke på alkoholen som konsumeres. For jo mer fett den inneholder, jo lengre blir den i magen vår. Det gjør det også vanskeligere for alkoholen å passere.

Men drikker du like mye som du spiser, går vinningen opp i spinningen.

Under middagen kan man oppleve det noen har definert som «lykkepromille». Sandtorv sier dette ikke er et reelt begrep, men heller noe vi har funnet på.

Man befinner seg i denne tilstanden når man har en promille mellom 0,3 – 0,6. Da har man drukket omtrent to enheter.

– Det er nå man kanskje kjenner de mest positive effektene av alkohol, og minimalt av det som sløver oss, sier kjemikeren.

Problemet er bare at dette er et sted det er vanskelig å holde seg på. Vi vil ha mer.

Ifølge Alexander Sandtorv er menneskers forhold til alkohol omtrent like gamle som vi er: Det er funnet spor av stoffet i krukker fra sen steinalder. Foto: Philip Andre Johannesborg/NRK

Ut på dansegulvet

Nå har man ofte kommet til et punkt på festen hvor hemningene slipper taket. Og når man skal vise sine ferdigheter på dansegulvet, hjelper alkoholen mer enn man skulle tro.

Her begynner kjemien i hjernen vår og endres drastisk, forklarer Sandtorv. Den kritiske delen slår seg av.

Det er nå vi sier ting uten å tenke oss om, og vi er svært dårlige på å tenke konsekvenser.

– Det er her historien om gonoreen kommer. Det er også nå du begynner å flørte med folk du absolutt ikke bør flørte med.

For i fylla blir til og med de stygge folka finere – det er vitenskapelig bevist.

Begrepet ølbriller er forsket på, og går ut på at man synes noen blir mer tiltrekkende jo høyere ens egen promille er.

– Dette er noe jeg mener de mindre pene folkene absolutt bør bruke til sin fordel, sier Sandtorv.

Nå har du en promille på over 1.

På tide å bestille taxi

Du vet når du bare må fortelle det nye bekjentskapet at du er sååå glad i vedkommende. Du snøvler og sliter med å ordlegge deg. Så blir du umåtelig trist. Noen svært aggressive.

Dette er stadiet for alle følelsene, og nå er hjernen din overrumplet av alkohol. Nå skrus de kritiske hjernesentrene seg rett og slett av – også de som styrer motorikken.

Her begynner ting å bli farlig, forklarer kjemikeren.

Som følge av dette kan noen av oss oppleve det man kaller blackouts. Akkurat hva som skjer under en blackout, har ikke forskningen klart å stadfeste. Men man tror den delen av hjernen som lagrer minner, hippocampus, slår seg av.

Alexander Sandtorv er klar på en ting:

– Alkohol er giftig og ikke bra for oss. Det viser forskning om og om igjen. Ingen doser av alkohol er bra for kroppen.

Likevel lar vi ikke det stanse oss.

Fakta om alkoholpromille Ekspandér faktaboks * Mengden alkohol i blodet regnes i promille. 1 promille tilsvarer 1 gram alkohol per liter blod. * Promillen måler hvor påvirket man er og kan måles nøyaktig på pusten og i blodet. * Hvor sterk alkoholdrikk du drikker, hvor fort du drikker og om du drikker på tom mage avgjør promillen, i tillegg til kroppsstørrelse og kjønn. * Slik påvirkes kroppen av promillenivået: * 0,2 promille: Øyets evne til å fokusere hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres. * 0,5 promille- 1 promille: Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist på den begynner å reduseres. Man blir mer kritikkløs og risikovillig. Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid. * 1,0 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm. * 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. Bevegelsesevnen nedsatt. * 2,0 promille: Forgiftningssymptomer, ingen selvkontroll. * 3,0 promille: Ingen kontroll over urinblæren, fare for bevisstløshet. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. * Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen. Kilde: NTB

Kåt og sulten

Om alkoholen har gått jevnt ned gjennom hele julebordet, har du nå kommet til «drita full-promille». Du er både ukritisk og sliten. Alkohol er bedøvende, og om du skulle skade deg, så kjenner du egentlig ikke smerten. Men ikke misforstå – den er absolutt til stede.

Her kan man også få følelsen av at det er lurt å finne seg en partner for natta. For sex og alkohol hører sammen, sier Sandtorv. Selv om resultatet ikke alltid er det beste.

– Det er et paradoks. Du blir kåtere, men har dårlig sex på fylla. Det er forsket på at menn som runker når de er fulle, har dårligere ereksjon.

Likevel er det noen som mener dette er en god idé, mens andre heller går for et realt måltid med junk.

Etter hvert som alkoholen begynner å avta, blir også blodsukkeret vårt lavt. Man får gjerne lyst på karbohydrater, og siden vi fremdeles er rimelig ukritisk, så er det ingen stor overraskelse at flere av oss ender opp på Burger King klokken 02.30.

Dagen derpå – finnes det en kur?

Bakrus er faktisk noe forskere vet overraskende lite om, selv om fenomenet har vært kjent siden steinalderen.

– Det vi vet er at alkoholen har herjet med kroppen din og fått den ut av balanse. Intensiteten på bakrusen henger sammen med to ting: Hvor mye du har drukket, og hvor lenge du har inntatt alkohol, sier Alexander Sandtorv.

Et av de største problemene med alkohol og bakrus, er at den ødelegger søvnen. Ifølge kilden vår er det nesten like greit å la være og sove etter fest, for kvaliteten er uansett såpass dårlig.

Forskere har også funnet at bakrus har en emosjonell virkning, at man ofte blir negativ og grubler over ting. Dette kan ha sammenheng med at hjernen forsøker å komme seg tilbake i balanse, og at man da er litt ustabil.

Forskeren har et tips for å unngå bakrusen og fyllenervene: – Vær edru!

Men dette er kun et tips – overhodet ingen anbefaling.