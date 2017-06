Drapstiltalt ektemann: – Hun ville ikke høre på meg

Mannen som er tiltalt for forsettlig drap er født i Eritrea, flyktet til Sudan og deretter tilbake til Eritrea som liten gutt. Han sier han reiste fra Eritrea til Norge i 2014 fordi det var ufred i landet og det var obligatorisk militærtjeneste for alle. Før han dro til Norge, ble han gift med Mayson Ali Bakhit Osman (20) .

– Vi hadde kontakt hver uke. Samtalene varte fra en halv time til en og en halv time. Vi snakket om fremtiden. Vi ville ha det fint og få barn, forklarer tiltalte.

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid før kona kom til Norge, svarte tiltalte at at det tok så lang tid å få innvilget familiegjenforening. Han sier han lånte penger som han sendte til Eritrea, til behandling av søknader og til flybilletter.

Mayson kom til Norge 22. februar i år - åtte dager før drapet skjedde.

– Vi hadde ingen problemer

Tiltalte forklarer seg rolig, stillferdig og uten pauser, bortsett fra for å gi tolken anledningen til å oversette. Han gjentar ofte at han var trist under krangelen og drapshandlingen. Det kommer frem først på slutten av første dag i retten at han egentlig mener "sint", og at det har kommet feil frem i oversettelsen.

Dommeren vil vite hvordan ekteparet hadde det de første dagene sammen i leiligheten i Levanger.

– Alt var greit, det var ingen problemer. Vi hadde mange venner på besøk og hadde det koselig. Hennes søster var også på besøk.

Tiltalte forklarer at han gikk på skolen som vanlig den 1. mars.

– I en pause i ti-tiden på morgenen ringte jeg kona mi, men hun svarte ikke. Skolen var ferdig klokka to. Jeg skulle egentlig på et møte etterpå, men det ble utsatt. Da jeg kom hjem, var det ingen hjemme. Kona mi var hos noen naboer. Jeg gikk også dit, hvor vi alle satt sammen og spiste. Etter dette gikk vi hjem.

Kona ville reise til søsteren

Da de satt i stua etterpå sa kona at hun ville besøke den ene søsteren sin, som bor i nærheten av Oslo. Tiltalte sa til henne at hun ikke kunne reise i Norge før hun hadde riktige dokumenter og hadde snakket med sin kontaktperson på flyktningkontoret i Levanger.

– Jeg sa at i Norge reiser man ikke før man har ferie, og at vi begge kunne reise i påskeferien. Da begynte vi å krangle. Hun ble sint og gikk på badet. Jeg tenkte at jeg måtte være litt tålmodig med henne, for hun var ny i landet. Etter en time banket jeg på badedøren. Badet ligger like ved kjøkkenet, og jeg trodde kanskje hun hadde tatt med seg en kniv derfra. Hun åpnet ikke.

Etter enda en stund, kom Mayson ut av badet.

– Jeg sa at hun burde høre på radio for å lære seg norsk i stedet for å høre på musikk. Da sparket hun til sofabordet før hun kom og satte seg. Jeg sa hun måtte respektere maten og spise, men hun ville ikke. Hun kastet mat på meg.

Tiltalte sier videre at han begynte å se på en fotballkamp, da kona igjen sa at hun ville til søsteren. Han svarte som tidligere at hun måtte vente og at de kunne dra sammen.

Slapp kvelertaket da hun ble rolig

Det var på dette tidspunktet i krangelen at drapet skjedde. Tiltalte sier han var trist og sint og at det ble håndgemeng.

– Hun falt etterhvert ned på gulvet, hvor jeg fortsatte å holde henne rundt halsen i femten-tjue minutter. Hun holdt rundt hendene mine og ropte stygge ord.

– Merket du at hun sluttet å puste? spør dommer John Morten Svendgård.

– Ja, jeg kjente at hun ble rolig. Da jeg tok bort hånda mi så jeg at hun ikke beveget seg eller pustet. Da satte jeg meg på en stol. Hun lå på gulvet. Jeg ringte politiet og sa at jeg og kona hadde kranglet. Ambulansen kom først, deretter politiet.

Ektemannen snakket på telefon med avdødes andre søster, som bor i Sudan, og sa at kona lå på gulvet og at han ikke visste om hun var død eller ikke.

Mayson ble tatt med til sykehuset Levanger, hvor hun døde av skadene to dager senere.

– Prøvde hun på noe tidspunkt å komme seg løs? spør aktor Soknes etter forklaringen.

– Hun holdt i hendene mine og ropte.

På spørsmål om han var sint under angrepet, svarer tiltalte at han var sint fordi hun ikke ville forstå hvordan ting foregikk i Norge.

Prøvde å forklare henne flere ganger

Aktor vil vite mer om konflikten som oppsto og hvorfor.

– Vi var uenige. Jeg ville ordne med papirer først, men hun ville ikke høre. Jeg prøvde å forklare flere ganger. Jeg hadde også tidligere forklart henne om regler og prosedyrer vi måtte følge.

– Hva tenkte du om at hun så kort tid etter at hun kom til Levanger, ville reiser til sin søster? Sa hun at hun ikke ville være hos deg? spør forsvarer Jan Christian Kvanvik.

– Jeg vet ikke. Hun sa ikke noe, men jeg følte det kanskje i hjertet, svarer tiltalte.

Han hevder han og kona ikke hadde kranglet før dagen drapet skjedde.

Ringte venner og familie før politiet

Tiltalte varslet selv politiet klokka 19.55.

En gjennomgang av tiltaltes mobiltelefon viser at han forsøkte å ringte til en venn i Oslo klokka 19.39, deretter til avdødes søster i Sudan samt til sin egen far. Ingen av oppropene ble besvart, men kvinnen i Sudan ringte tilbake. Deretter ringte han en venn i Levanger, men tiltalte sier i retten at de snakket om fotball, ikke om det som hadde skjedd.

En psykiatrisk erklæring sier at ingenting indikerer bevissthetsnedsettelse, psykose, rus eller annet hos tiltalte under ugjerningen.

En av politimennene som var først på åstedet sier tiltalte opptrådte veldig rolig også like etter pågripelsen. Han hadde forklart politibetjenten av kona ikke ville høre på ham og innordne seg reglene i Norge.

