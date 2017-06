Rettssaken skulle starte klokka ni onsdag morgen. Nå har retten allerede tatt en pause. Det viser seg nemlig at tiltalte snakker språket tigré, mens tolkene snakker tigrinja. Tiltalte sier han ikke forstår alle ordene tolkene sier, selv om begge språkene snakkes i Eritrea.

– Språkene er like ulike som norsk og tysk. Man kan bare forstå enkelte ord, sier en av tolkene.

Dommer John Morten Svendgård stiller spørsmålet om de burde utsette saken til de får tak i en tolk i Trondheim som snakker tigré. Men han nevner også at det ble tolket via tigrinja under fengslingsmøtet.

– Det viktigste er at tiltalte forstår hva tolken oversetter til ham. Men det er tydelig at tiltalte forstår det meste av tigrinja. Jeg mener vi derfor kan foreta innledningsforedraget i dag, og så heller ha en tigré-tolk her i morgen, når det blir flere juridiske begreper, sier aktor, statsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

Klokka ti over ti har rettssaken ennå ikke kommet i gang.

Tiltalt for forsettlig drap

Bistandsadvokat for den drepte, Tanja Benum Henderson, og forsvarer for ektemannen, Jan Christian Kvanvik. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Ektemannen er tiltalt for forsettlig drap. Inntrøndelag tingrett har satt av tre dager til rettssaken.

28-åringen har innrømmet at han i sinne utøvde vold mot sin 20 år gamle kone. Han tok kvelertak på henne, og ringte selv til AMK-sentralen da hun ble livløs som resultat av dette.

Mayson Ali Bakhit Osman ble lagt inn på sykehuset Levanger, hvor hun døde av kvelningsskadene to dager senere.

Ble drept åtte dager etter familiegjenforeningen

Både tiltalte og den avdøde er fra Eritrea. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kona kom til Levanger bare åtte dager før hendelsen, etter å ha søkt om familiegjenforening.

– Vi rakk ikke å bli kjent med denne jenta, vi møtte ikke henne, sa Randi Venås Eriksen ved innvandringstjenesten i Levanger kommune etter drapet.

Tiltaltes tidligere forsvarer, Trond Peder Nilsen, sa til Trønder-Avisa i mars at klienten hans erkjenner de faktiske forholdene i siktelsen, men at han ikke har tatt stilling til straffskyld.

Bistandsadvokat Tanja Benum Henderson sier til NRK at hun vil reise erstatningskrav på vegne av foreldrene, som bor i Eritrea og ikke vil være tilstede under rettssaken.