Drapssiktede tilbake på åstedet

1. mars ble en 27 år gammel mann pågrepet etter at han utøvde vold mot sin 20 år gamle kone. To dager etterpå døde kvinnen av skadene på Levanger sykehus.

Mandag ettermiddag kjørte politiet den drapssiktede ektemannen tilbake til huset der kvelingen skjedde for å gjennomføre en rekonstruksjon av drapet.

Politiadvokat, Amund Sand, mener det er viktig å gjennomføre en rekonstruksjon på åstedet for å få et bilde på tidsforløpet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi er jo interesserte i hva den siktede kan vise oss på åstedet om hva som skjedde her, sier politiadvokat, Amund Sand, til NRK.

– Det med tidsforløpet er jo en av de tingene vi vil se på og vurdere nærmere opp mot andre opplysninger i saken, sier han.

27-åringen fra Eritrea er varetektsfengslet i fire uker. Han har i politiavhør erkjent vold.

Sjokkerte naboer

Astrid og Monrad Ryland er nærmeste naboer med ekteparet. De var bortreist da hendelsen skjedde, men forteller til NRK at de ikke føler seg like trygge etter at de fikk vite hva som hadde skjedd.

– Jeg synes det er helt forferdelig, helt grusomt. Vi føler oss engstelige her nå. Ringer det på døra, så må vi sette på sikkerhetslenke før vi kikker ut, sier Astrid Ryland.

– Vi har aldri følt det sånn før, men nå er vi litt på tå hev, sier ektemannen.

Nå ser de frem til at saken skal opp for retten.

– Det er vanskelig å si når det vil bli. Kanskje før sommeren, tidligst en gang i juni, sier Sand til NRK.

Naboer av det eritreiske ekteparet, Astrid og Monrad Ryland er sjokkerte og redde etter hendelsen i nabohuset. Foto: Eivind Aabakken / NRK

I Norge i åtte dager

27-åringen ble pågrepet i Levanger onsdag 1. mars etter at han selv ringte inn til AMK om at kona hans var skadd. Han ble da pågrepet og siktet for kroppsskade.

– Han har fortalt at han tok kvelertak på kona for å holde henne rolig, og hun ble til de grader rolig og da slapp han, sa mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, etter fengslingsmøtet samme uke.

Begge er av afrikansk opprinnelse. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kvinnen kom til Levanger bare åtte dager før hendelsen, etter å ha søkt om familiegjenforening.