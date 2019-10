Det politiet mener er et drap skjedde på mannens adresse søndag 27. oktober. Ei kvinne i 30-årene ble funnet kritisk skadd av bevæpnet politi. Hun ble erklært død på sykehus kort tid etter.

– Han erkjenner ikke straffskyld for det drapet han er siktet for, sier advokat Tore Angen. Han er forsvarer for mannen i 40-årene.

Klienten hans er en av tre menn som ble arrestert søndag. En person ble løslatt mandag kveld. For mannen i 40-årene og en mann i 30-årene er siktelsen endret fra kroppsskade med døden til følge til forsettlig drap eller medvirkning til drap.

Endringen kom etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten fra St. Olavs hospital i går.

Varetektsfengslet

I dag ble den siktede mannen i 40-årene besluttet fengslet i to uker med fullstendig isolasjon, brev- og besøksforbud og medieforbud. Påtalemyndigheten ønsket fire ukers varetekt, og skal av denne grunnen onsdag ta stilling til om de anker kjennelsen.

Den siktede mannen i 30-årene ble fengslet i fire uker, med brev og besøksforbud og medieforbud, samt fullstendig isolasjon de to første ukene.

Angens klient, mannen i 40-årene, møtte ikke til fengslingsmøtet. Det gjorde den andre siktede.

– Han stiller seg uforstående til dette og erkjenner ikke straffskyld, sier advokatfullmektig Malene Holand, om mannen i 30-årene. Han forsvares av Christian Wiig.

Småbarnsfamilie i naboleiligheten

Politiet foretok undersøkelser både i og utenfor huset etter at kvinnen var erklært død. Foto: Morten Andersen

Knappe tre år etter at den siktede mannen i 40-årene ble dømt til tvungent psykisk helsevern bor han i en kommunal leilighet på Lademoen i Trondheim. I naboleiligheten bor en småbarnsfamilie med en tre måneder gammel baby.

NRK har vært i kontakt med far i familien. Han vil ikke intervjues, men sier at det har vært mye bråk i huset og at politiet ofte har vært på besøk.

Siktede er fortsatt underlagt tvungent psykisk helsevern, bekrefter Rogaland statsadvokatembete.

– Jeg er skeptisk til at han er bosatt i en bolig med en småbarnsfamilie som naboer, i hvertfall hvis det er i samme bygg, skriver statsadvokat Folke Åmlid i en e-post til NRK.

Tente på to hus

Brannvesenet reddet ut tre personer fra huset som brant i Stavanger nyttårsaften 2015. Foto: Ronny Hjertås

Mannen i 40-årene ble i 2017 dømt for å ha satt fyr på en bolig i Stavanger 31. desember 2015. Dagen etter, 1. januar 2016, satte han fyr på nok en bolig.

Stavanger tingrett slo fast at liv kunne gått tapt i begge brannene. I den ene brannen ble ei kvinne holdt igjen inne i det brennende huset. Hun ble berget ut av en politipatrulje.

«Hun har fått en PTSD (posttraumatisk stress) diagnose etter dette, og det er ikke tvil om at hun ble utsatt for ekstreme krenkelser og ekstreme påkjenninger – herunder reell dødsangst.», står det i dommen.

Store psykiske problemer

Stavanger tingrett slo fast at mannen i 40-årene har alvorlige, sammensatte og vedvarende psykiske problemer. Retten mente at mannen er avhengig av tett oppfølging slik at han ikke begynner å ruse seg igjen.

«Uten tvang så vil ikke samfunnet kunne beskytte seg mot denne risikoen», står det i dommen.

Tingretten frykter også at mannen kan forårsake brann, og mener han derfor bør ha en bolig med våken nattevakt.

Siktede ble overført fra Stavanger Universitetssykehus til St. Olavs hospital i Trondheim rundt en måned etter dommen. Etter et halvt år i Trøndelag ble han overført til lettere soning. Cirka ett år etter dommen blir han skrevet ut til egen bolig. Der blir han i starten fulgt opp to ganger i uka.

Den største risikoen ble vurdert å være tilbakefall til rusbruk. Risikoen ble etterhvert nedgradert til moderat, ifølge statsadvokaten.

Vil ikke kommentere

– Det er ikke aktuelt for St. Olavs hospital å kommentere saker som er under politietterforskning, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Trondheim kommune svarer i en e-post at de ikke kan gi noen kommentarer om saken nå. Både av hensyn til taushetsplikten og fordi de ikke har oversikt over flere detaljer i saken.

Vold mot eldre mann

I tillegg til dommen fra 2017 er siktede straffet en rekke ganger i perioden fra 1989 til 2008. I 2001 ble han i Orkdal tingrett dømt for grove trusler mot ei kvinne.

I tiltalen står det at han truet henne med å «skulle drepe henne og knuse hodet hennes».

I 2008 ble han dømt for å ha slått en mann i 70-årene gjentatte ganger med en trestokk. Han er også dømt for å ha drapstruet politifolk.

Medsiktet dømt for vold

Mannen i 30-årene som er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til dette er også dømt en rekke ganger tidligere.

Han er i perioden 2013 til 2019 dømt for trusler, samt flere tilfeller av vold. Mannen ble blant annet dømt for vold mot politiet i 2014. Han ble også dømt for legemsbeskadigelse i 2005.