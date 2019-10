En mann i 30-årene og en mann i 40-årene har nå fått endret siktelsen sin fra grov kroppsskade med døden til følge – til forsettlig drap eller medvirkning til dette. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Tre menn ble arrestert på søndag, etter at ei kvinne i slutten av 30-årene ble funnet kritisk skadd i en leilighet i Trondheim. Helsepersonell fraktet henne til St. Olavs hospital, der hun ble erklært død på sykehus.

UTFOR BOLIGEN: Politiet gjennomførte søndag en rekke tekniske undersøkelser i huset hvor kvinnen ble funnet hardt skadd. Foto: Morten Andersen / NRK

Bakgrunnen for endringen av siktelsen er blant annet den foreløpige obduksjonsrapporten som politiet mottok fra St. Olavs hospital i går.

– Vi kommer til å be om fire uker i varetekt for de to siktede. Da ønsker vi to uker i full isolasjon, og fire uker med medieforbud og brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Hans Vang.

En mann løslatt

En av de tre mennene som ble arrestert etter voldshendelsen ble løslatt i går kveld. Han ble avhørt både søndag kveld og mandag.

– Han avga en forklaring som innebar at han ikke hadde noe med saken å gjøre. Det var naturligvis viktig for oss å ettergå den forklaringen, og funnene vi gjorde støttet opp om den forklaringa. Grunnlaget for siktelsen var vesentlig svekka etter det, og derfor valgte vi å løslate han, sier Vang.

AVBRØYT AVHØR: Politiadvokat Hans Vang sier at alle som ble arrestert er forsøkt avhørt. En av dem avbrøt avhøret, da han mente at han av helsemessige årsaker ikke var i stand til å gjennomføre det. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det sier seg selv at min klient er særdeles lettet, sier advokat Trond Eirik Aansløkken, som er advokat for den løslatte mannen.

De to som fremdeles er siktet vil bli fremstilt for varetektsfengsling klokken 11.00 og 13.00 i Sør-Trøndelag tingrett.

Slektning varslet

Den avdøde er identifisert, men i samråd med pårørende går ikke politiet ut med navnet. Politiet vil enda ikke gå inn på hva slags skader kvinnen hadde. Vang vil heller ikke kommentere om de har en teori om noe motiv.

– Nei, det kan jeg heller ikke gå nærmere inn på nå.

Det var en slektning av en av de siktede som varslet politiet. Denne slektningen var ikke i Trondheim da hendelsen fant sted.