Frostating lagmannsrett dømmer mannen til 15 år i fengsel.

Dette gjer om på dommen frå Trøndelag tingrett som var 15 år forvaring med ei minstetid på 10 år.

Mannen er dømt for bildrapet på 21 år gamle Sigve Bremset og to drapsforsøk 1. påskedag i fjor.

Han er også dømt til å betale 600.000 kroner til avdøde sine foreldre. I tillegg må han betale høvesvis 200.000 kroner til begge de to fornærma i saka.

Det var Trønder-Avisa som omtala saka først.

Impulsiv og spontan handling

I dommen frå lagmannsretten står det at drapet og drapsforsøka verkar som «ei impulsiv og spontan handling»

– Arten av drapet og drapsforsøka tilseier i seg sjølv at det i dag er reell og nærliggande fare for at 31-åringen vil gjere alvorlege valdslovbrot på nytt, står det i dommen.