Trøndelag tingrett dømmer mannen til 15 års forvaring med ei minstetid på 10 år for drapet på 21 år gamle Sigve Bremset og to drapsforsøk.

Han dømmes også til å betale 600.000 til avdødes foreldre. I tillegg må han betale henholdsvis 200.000 kroner til begge de to fornærmede i saken.

Det var Dagbladet som meldte dommen først.

Mannen i 30-åra erkjente at han kjørte bilen, at han hadde drukket og at han ikke hadde førerkort. Men han erkjente ikke straffskyld for å ha forsøkt å drepe noen.

Dommen er den samme som aktor bad om i Trøndelag tingrett.

Tingretten mener tiltalte burde skjønt at kjøringa kunne ende med dødelig utfall.

I dommen står det:

«Selv om observanden angir manglende hukommelse for handlingstiden, vurderes det at observanden var bevisst og ut fra tilgjengelige opplysninger i stand til å gjennomføre handlinger som krevde tenkning og vurdering.»

– Vi vurderer anke både utfra forsett og forvaring, sier mannens forsvarer Anne Marstrander-Berg til VG.

Ungdomsmiljøet i Steinkjer ble sterkt prega av drapet natt til første påskedag. Foto: Lars Lilleby Macedo / NTB

Ga gass

Under rettssaken ble det vist en video av hendelsen på fortauet utenfor spisestedet Tasty.

Den viste at tiltalte kjørte varebilen sin opp på fortauet og stanset. Kort tid etterpå ga tiltalte full gass og kjørte mot folkemengden som sto utenfor restauranten.

– Det er ren tilfeldighet at jeg står her i dag. Det er det tyngste, forklarte en person som sto like ved da bilen kom kjørende.

En mann ble truffet i kneet av bilen og havna oppå bilen. En kvinne rakk akkurat å hoppe unna da bilen kom kjørende og ble ikke fysisk skadd.

– Jeg tror de har opplevd det som at de var så nære, som de kunne være. Det er mer eller mindre tilfeldig at de ikke ble skadet i sammenstøtet, sa deres bistandsadvokat, Ingunn Kjeldstad i forbindelse med rettssaken.

Mangler impulskontroll

Aktor Kaja Strandjord la ned påstand om forvaring i rettssaken mot den tiltalte mannen i 30-åra.- Foto: Eivind Aabakken / NRK

I 2018 ble mannen dømt for et annet forhold som kunne fått alvorlige konsekvenser.

I 2016 la han ei gammel togskinne over jernbanen. I tillegg la han flere steiner og et kumlokk på jernbanelinja.

– Om det ikke hadde vært lagt inn et automatisk signal i togskinnene, kunne toget velta og menneskeliv gått tapt, sa aktor Kaja Strandjord i retten.

I den rettspsykiatriske rapporten som ble laga i forbindelse med saken, skrev de sakkyndige om tiltalte: «Ved inntak av alkohol mister han enhver form for konsekvenstenkning og han mister impulskontrollen»

Det var på bakgrunnen av dette at aktor mente at den tiltalte er såpass farlig for samfunnet at hun la ned påstand om forvaring i 15 år, med ei minstetid på 10 år.