Dømt for hatkommentarer mot Hadia Tajik

Mannens hatefulle ytringer ble også delt på Twitter. Foto: skjermdump Twitter

Dommen ble forkynt på Verdal lensmannskontor tirsdag ettermiddag. 62 åringen fra Trøndelag var tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Aps nestleder Hadia Tajik.

Bakgrunnen for tiltalen er kommentarer mannen skrev på Facebook i september 2017. I tiltalen er det sitert slik: «Måtte du råtne i helvete din drittkjerring», rettet mot Hadia Tajik.

«Hun er og blir muslimsk. Vil hun rette våpen mot sine muslimske brødre eller skyte på oss om vi kommer i konflikt med folket hennes. Før driten i giljotinen, æ drar gledelig i snoren så øksen faller»

Nå er mannen dømt til 18 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale 5000 kroner i bot.

Stille fra Tajik

Hadia Tajik har ikke ønsket å kommentere saken. Det var heller ikke hun, men politiet, som anmeldte mannen i 60-årene.

– Hadia Tajik ønsker ikke å kommentere denne saken, sier pressekontakt Edina Ringdal, som er pressekontakt for Tajik i Arbeiderpartiet.

Det er ikke første gang noen må møte i retten tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Tajik.

For to år siden dømte Brønnøy tingrett en mann til 16 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for å ha kommet med trusler og hatefulle ytringer mot henne. Mannen ble dømt for innholdet i en kommentar han skrev under en NRK-artikkel på Facebook i april 2016.