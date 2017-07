Dette møtte Mathilde (22) da hun flyttet inn på hybelen

22 år gamle Mathilde Ånes og to venninner flyttet inn i en leilighet på Møllenberg i Trondheim i fjor. Det som møtte dem da de kom til leiligheten var et ekkelt syn.

– For det første kom ikke utleieren for å møte oss når vi skulle få nøklene, og for det andre så var leiligheten «gørskitat» for å si det rett ut. Det var skitt oppover veggene og det så ikke ut som det var vasket der på fire måneder, forteller Ånes.

Mus i veggene

Mathilde Ånes (22) fikk et ubehagelig møte med utleiemarkedet da hun flyttet til Trondheim. Foto: Privat

Ifølge Ånes var det mugg flere steder på badet, råttent listverk, råtne vinduer, men alt toppet seg da vinteren kom.

– Da det ble kaldt ute trakk musene inn i huset. Jeg er sikker på at vi hadde 5–7 mus hos oss i løpet av vinteren, men vi fikk ingen hjelp av huseier til å få bukt med problemet, sier Ånes.

Hun forteller at de klagde på problemene like etter at de flyttet inn, men at de da fikk beskjed om at de bare kunne flytte ut fordi det var flust av folk som stod i kø for å leie.

– I tillegg fikk vi beskjed om at husleien ble økt med 500 kroner i måneden før vi flyttet inn, selv om det var noe annet som stod i kontrakten i utgangspunktet, forteller studenten.

Det var skitt over alt, og det så ikke ut som det var vasket i leiligheten på flere måneder, ifølge Mathilde Ånes. Foto: Mathilde Ånes

Ikke reelle utleiere

Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, forteller at dette dessverre ikke er veldig uvanlig og at folk må passe seg for useriøse utleiere.

Bildet viser skitt og søl oppover veggene. Foto: Mathilde Ånes

– Det har hendt at studenter har betalt for ledige hybler og leiligheter, så viser det seg at de har betalt for å stå på en liste hvor man ikke er garantert å få noen leilighet. Dette er lureri, sier Halsos.

Han har også hørt om tilfeller der personen som står som utleier ikke er en reell person, men en person som ikke har rett til å leie ut.

– De vet hvordan de skal sikre seg pengene, sier han.

– Se boligen først

Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, forteller at det er mye man skal tenke på før man leier hybel. Foto: Ole Walter Jacobsen

Nå råder han studenter og andre som er på hybeljakt til å ta noen forholdsregler.

– Ikke betal og skriv under noe før du har sett boligen, bruk kontrakt og les nøye gjennom og sjekk hva som er inkludert i husleien. I utgangspunktet skal alt være dekket, men strøm og internett må man betale selv, forklarer Halsos.

Det er også viktig at man vet at man kan flytte ut i løpet av året om det skulle oppstå noe uventet.

– Sjekk hva som er oppsigelsestiden. Ting kan skje i løpet av et år, og da er det greit å ha en kort oppsigelsestid, sier han.