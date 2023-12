Det var 1. november 2022 at helikopteret med tre personer om bord styrtet på et jorde ved Stiklestad i Verdal.

Piloten knakk ryggen i styrten, men fikk ringt til sjefen og varslet om at det hadde vært ei ulykke. Ekteparet som var passasjerer i helikopteret omkom.

Nå har Statens Havarikommisjon (SHK) konkludert med at tåke og dårlig sikt er årsaken til ulykken.

Det var tett tåke på ulykkesstedet da nødetatene kom dit. Kort tid etterpå letta tåka. Foto: Jørgen Haug/Innherred

Helikopterselskapet får kritikk

«Havarikommisjonen legger til grunn at det var betydelig redusert sikt og at flygeren mistet visuelle referanser i overgangen fra vertikal til horisontal flygning.» står det i rapporten.

– Det var tåke i området og tåka gikk og kom. Det er opplagt at flygeren etter hvert ble omhyllet av tåke og mistet referansepunktene, og havarerte. 10 til 20 sekunder etter avgang havarerte det.

Det sier leder for luftfart i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Kommisjonen mener at måten selskapet var organisert på medførte en betydelig risiko for en mangelfull operativ kontroll.

– Veldig mange helikopterselskap er små selskap. Og det at veldig mange roller skal fylles av en person er vanskelig å få til. Det er jo noen roller som rapporterer til andre roller, men hvis du skal rapportere til deg selv, så er ikke det noe sikkerhetsnett, sier Halvorsen.

Kommisjonen har også funnet ut at setebeltet til en av de omkomne hadde en fabrikasjonsfeil, som gjorde at det åpnet seg.

– Disse sikkerhetsselene finnes i alle slags flymaskiner. Enten det er i cockpit på 737 eller i andre fly. Så dette er noe vi har varslet videre til andre myndigheter, sier Halvorsen.

– Uenig

Selskapet som er ansvarlig for helikopterturen, Midtnorsk helikopterservice (MNHS), skriver i en pressemelding at de er uenig i flere av punktene i rapporten.

– MNHS er enig i SHK sin hovedkonklusjon om at ulykken skyldes tap av visuelle referanser etter takeoff. Selskapets er imidlertid uenig i flere deler av havarirapporten, skriver fungerende daglig leder, Lars Molin, i pressemeldingen.

Selskapet mener rapporten inneholder flere udokumenterte antagelser og påstander.

– Gjennom dette skaper SHK inntrykk av at det foreligger flere regelbrudd, uten at dette er dokumentert, skriver Molin.

– Videre mener MNHS at det ikke finnes noe dokumentert grunnlag i sakens fakta for SHK sin påstand om at «flygerens forskjellige roller kan ha kommet i konflikt med hverandre». Regelverket åpner for at samme person kan ha flere roller hos en helikopteroperatør.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tett tåke

Det var et ekteparet Inger Eline Gaundal Stein og Roar Henning Stein som omkom i ulykka. De hadde leid helikopteret for å komme seg til en avsidesliggende gård i Snåsa.

Da helikopteret tok av på formiddagen, fra Verdal, var det vindstille. Men det var tett tåke i området. Kort tid før avgang hadde to andre piloter tatt av fra samme stedet.

– Tåken kommer og går og noen ganger er sikten helt ok selv om det er tåke. Det er piloten som må avgjøre det i hvert enkelt tilfelle, sa flygesjef Tor Krokstad i Midtnorsk helikopterservice i dagene etter ulykka.

Helikopteret styrta på et jorde på Stiklestad i Verdal. Foto: Vegard Woll / NRK

Nekter straffskyld

Piloten ble rutinemessig siktet av politiet etter ulykken. Han er siktet for overtredelse av luftfartsloven og forskrift om luftfartsregler og operative prosedyrer, for å ha fløyet helikopteret på en uaktsom måte.

Piloten nekter for å ha gjort noe straffbart eller fløyet helikopteret på en uforsvarlig måte.

– Det er slik jeg forstår det vanskelig også for han som pilot å si hva som var årsaken til styrten, sa pilotens forsvarer, Rolf Christensen etter at han var blitt avhørt av politiet.