Lørdag ble det kalt inn til krisemøte i Norske lakseelver, foreninga for forvaltningslaga i de norske lakseelvene.

– Konklusjonen er at Norske lakseelver skal kontakte advokat mandag morgen, sier John Olav Oldren.

Oldren er leder i Verdalselva fellesforvaltning. Norske lakseelver vil også møte Miljødirektoratet på mandag for å få svar på hvorfor det ble gjort på akkurat denne måten.

Søndag stenger laksefisket i 33 elver og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag.

Dette skjer fordi de har fått rapporter om svært lite laks hittil i år. Miljødirektoratet har sagt at det er risiko for alvorlig skade på laksebestandene.

– Dere vil bestride vedtaket?

– Ja, bestride og kanskje se på andre muligheter. Dette kunne blitt gjort på andre måter.

Sesongen blir spolert

– Det er bestandig trasig for en som er over gjennomsnittet glad i å fiske. Det verste er at det skjedde litt brått, sier Roald Arntsen.

I 31 år har han fisket i elva Namsen fra Grande Gaard i Overhalla. Nå bruker han de siste timene før fisket i elva stoppes.

– Vi fikk under ett døgn varsel fra vi fikk vite at det kanskje ble stengt, til det ble stengt.

Roald Arntsen sammen med barnebarnet Kaspar Arntsen.

Han sier at det er verst for alle grunneierne som livnærer seg av laksen.

– Sesongen blir spolert for deres del da.

Men, han har forståelse for vedtaket.

– Jeg synes synd på alle grunneierne. Det er et økonomisk spørsmål, men laksen skal være i høysete. De lærde har bestemt. Da er det bare å innrette seg etter det.



Har aldri skjedd før

– I morgen tidlig drar alle hjem. Vi har stoppet mange i dag, mens mange drar i morgen tidlig. Da blir det stille i Namdal, sier Anne Ovidie Hagerup.

Hun driver Grande Gaard i Overhalla, hvor mange fiskere har base mens de fisker i Namsen. Hun sier at mye næringsliv og mange butikker berger seg på laksefiskerne.

Anne Ovidie Hagerup

– Det har aldri skjedd før at de har stengt sånn, aldri.

Hun sier at de fikk beskjed om stenginga gjennom media.

– Vi skjønte ingenting. Det var et døgn til de skulle stenge. Det er voldsomt kort tid.

Rystet over vedtaket

John Olav Oldren i Verdalselva fellesforvaltning sier de ikke har forståelse for vedtaket.

– Alle elvene er rystet. Vi skjønner ikke hvorfor vi ikke har fått være med på dialog med miljødirektoratet.

Han sier at vedtaket rammer mange grunneiere.

– Det er store tap. Det er dramatisk.

Engelskmann Tony Bell

– Det er en impulsiv reaksjon, uten noen omtanke for konsekvensene, sier Tony Bell fra England som er i Verdalselva for å fiske laks.

Han sier at dette vil bli tap i inntekt for sånne som John.

– Det er grusomt. Det kommer til å koste økonomien millioner, millioner, millioner av kroner.