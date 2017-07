Derfor er tårene dine et mysterium

Har du noen gang lurt på hvorfor noen tar så lett til tårene, mens andre ikke? Hvorfor gråter kvinner lettere enn menn, og hvorfor er det bare mennesker som gråter?

Forskere er nå i ferd med å bygge en stor tårebank hvor de samler inn tårer etter alder og kjønn. For ingen vet faktisk hva som er årsaken til at tårene triller når følelsene tar overhånd.

– Det er et mysterium fordi det er bare mennesket som gråter emosjonelle tårer, samtidig går mange hypoteser ut på forklaringer som også ville styrket overlevelsen av andre primater eller dyr, sier Janis Zickfeld, forsker i psykologi ved Universitetet i Oslo, til NRK.

Årsaken til at det er så vanskelig å forske på innholdet i tårer er fordi det er så vanskelig å få tak i dem. Det er vanskelig å få noen til å gråte på kommando. I tillegg brytes molekylene i tårer raskt ned når væsken først har forlatt tårekjertlene.

Mange teorier – ingen fasit

Nå har imidlertid forskerne klart å finne en måte å bevare tårene på uten å skade dem. Hjerneforsker Noam Sobel har funnet en metode som tørrfryser tårene og lagrer de i en enorm tårebank i Tel Aviv i Israel.

– Det er antatt at tårer inneholder feromoner som kommuniserer tilknytning. Denne forskningen er helt i startfasen, forteller Zickfeld.

Han er positiv til den israelske forskningen.

– Tårer påvirker også biologisk og kjemisk. På den andre siden tenker jeg at gråt er et fenomen på mange forskjellige områder og faktorer. Det å studere den kjemiske strukturen er en bra start men det gir ikke hele bildet, sier Zickfeld.

Petter Northug tok til tårene da han fikk gull etter 30 kilometeren i Holmenkollen i 2011. Foto: Nyhetsspiller

Gråter når vi føler oss hjelpeløse

Han har sett på om gråt kan ha noen evolusjonære fordeler som styrker sannsynligheten for overlevelse. Han forteller at det er flere teorier som forklarer hvorfor vi gråter når følelsene strømmer på, men at de færreste gir et godt nok svar.

– Ifølge helt ny forskning er hjelpeløshet en av viktigste faktorene som gjør at mennesker gråter som en reaksjon på følelser. Det gjelder også positive følelser, sier Zickfeld.

Det forklarer hvorfor man gråter både når man er glad, trist og rørt.

– Det vi vet er at sterke følelser kan stimulere tåresekresjonen gjennom en del av nervesystemet som vi ikke rår over med viljen. Både sorg og glede stimulerer tårer. Hjernen overstyrer lokale reflekser i tåresekresjonen med mentale prosesser, forteller forsker ved NTNU i Trondheim, Sven Svebak.

Therese Johaug gråt under pressekonferansen da det ble kjent at hun hadde testet positivt på dopingprøvene. Foto: NRK

Kan avsløre sykdommer

Tårer fra mennesker som sørger, skiller seg imidlertid fra dem vi feller når vi hakker løk eller får en flue i øyet.

Når man hakker løk frigis enzymer som irriterer øyet. Dette stimulerer tårekjertlene til å skille ut ekstra væske som vasker vekk de plagsomme enzymene.

Tårer inneholder også stoffer som kan avsløre alvorlige sykdommer før de bryter ut. For eksempel stiger mengden av proteinet lacryglobin i tårene hos personer med bryst- og prostatakreft, selv om det er veldig tidlig i sykdomsforløpet.