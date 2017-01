– Vi har ikke vurdert kjøreforbud for dieselbiler i Trondheim. For tiden har vi den beste lufta vi har hatt siden vi begynte å måle ordentlig, sier ordfører Rita Ottervik.

På grunn av farlig høy luftforurensning, ble det fra 06.00 i dag forbudt for dieseldrevne kjøretøy å ferdes på kommunale veier i Oslo.

Ordfører Rita Ottervik sier det ikke blir kjøreforbud for dieselbiler i Trondheim. Foto: Vaino Rensberg / NRK

Trondheim har også slitt mye med luftforurensning, men her blir det ikke forbud.

– I dag er det ikke aktuelt med forbud mot dieselbiler i Trondheim sentrum. Vi har ikke noen akuttsituasjon i forhold til luftproblematikk. Vi har en lokal forskrift som åpner for at vi kan gjøre det dersom det skulle bli verre tilstander enn det er nå, forteller varaordfører Hilde Opoku.

Vil fokusere på kollektiv

– I dag bruker vi veldig mye penger på å forebygge luftforurensning. Det er penger vi kunne brukt på annet vis hvis flere begynte å bruke for eksempel kollektivtransport eller sykkel til byen dersom de har mulighet til det, forklarer Opoku.

Varaordfører Hilde Opoku håper folk vil bruke mer kollektivtrafikk og selv bidra til forebygging av luftforurensning. Foto: Morten Karlsen / NRK

Hun forteller at det går med rundt 11 millioner til å holde Trondheim ren.

– Jeg tror ikke at vi skal belage oss på å ha spesielle tiltak for spesielle dager som regel, men heller forebygger. Det er bedre at folk bruker kollektiv, enn at vi skal satse på forbud dersom målingene viser at nå er det farlig.

Beklager anbefaling

– Luftforurensning vil være et problem, men man kan ikke straffe folk for å ha fulgt politiske vedtak, sier FRP-politiker i Trondheim bystyre, Morten Ellefsen.

Et av hovedargumentene til FRP for å ikke gjennomføre forbudet er en statlig anbefaling om å kjøpe dieselbil som kom for noen år siden.

Morten Ellefsen vil at gamle dieselbiler som denne skal få kjøre også på de mest forurensa dagen Foto: Morten Karlsen / NRK

– Det ikke noen særlig dokumentasjon på at et slikt forbud virker. I tillegg er det altfor mange bilister som føler seg lurt til å kjøpe seg dieselbil, for at det så innføres et forbud. Det er totalt uansvarlig, sier Ellefsen.

Opoku mener likevel vi må ta hensyn av helsefarlige årsaker.

– Det er beklagelig at det har gått ut en slik anbefaling tidligere, men nå har vi mer kunnskap som tilsier at dieselbiler har forårsaket en del lokal forurensning som strengt tatt kan være farlig for helsen, særlig for folk med luftveisproblemer og barn, og da må vi ta hensyn til det.

– Det viktigste er at alle tenker på dette til vanlig og velger andre former for å komme seg frem i byen enn bil. Slik kan vi forebygge at vi får den type problemer i Trondheim som vi ser at Bergen og Oslo har hatt, avslutter hun.