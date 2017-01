– Dieselforbudet kan redde liv

– Han hoster veldig mye. Hver natt og kveld hoster han så mye at han våkner av det og sliter med å få sove. For noen dager siden hostet han så mye at han kastet opp, forteller pappaen til Noah (3), Emil André Erstad.

Fra i dag har Oslo kommune lagt ned et midlertidig kjøreforbud for dieselbiler på kommunale veier, riktig nok med mange unntak.

LES OGSÅ: Disse kan kjøre med diesel likevel

– Direkte kopling

Forbudet kan redde liv, mener assisterende generalsekretær i Astma og allergiforbundet, Bo Gleditsch.

– Det er en direkte kopling mellom luftforurensing og dødeligheten, sier han, og viser til en rapport fra Folkehelseinstiuttet som viser at 185 Oslo-borgere dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv. Mange dør som følge av en forverring av allerede eksisterende plager.

– Slik at i ytterste konsekvens vil et dieselforbud som dette kunne redde liv ved at færre ender opp i den statistikken, sier Gleditsch.

Redusert risiko

– I slike perioder er det de følsomme som er sårbare fra før, som vil bli syke, forteller seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Marit Låg. Hun har selv vært med å lage rapporten om luftforurensing i Oslo.

Låg mener selv kortvarige strakstiltak som et dieselforbud vil ha en positiv effekt for de sykeste.

– Selv reduksjon i korte perioder, som det er snakk om her – ett til to døgn, vil føre til redusert risiko for astmaanfall blant astmatiske barn, sier hun.

Positiv

For tre år gamle Noah er det nødvendig med ekstra pustemedisiner i perioder der luftforurensingen er høy. Men foreløpig er det ikke aktuelt for den lille familien å flytte ut av byen.

HÅPER PÅ BEDRING: Emil André Erstad håper dieselforbudet vil redusere luftforurensingen. Foto: KrFU

– Vi studerer og jobber her, så da blir det litt vanskelig å flytte ut av Oslo, sier Erstad.

Enn så lenge håper han at dieselforbudet gjør Oslo-lufta bedre for sønnen.

– Jeg er ikke sikker på om det er det eneste som virker, men jeg er veldig positiv til de tiltakene som kan få ned forurensingen.