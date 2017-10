Det å få Landbruksdirektoratet til Trøndelag og Steinkjer har vært en viktig sak for stortingspolitiker Skjelstad.

30 nye arbeidsplasser

Stortingspolitiker Andrè Skjelstad presenterte nyheten om nye arbeidsplasser til Steinkjer i dag. Foto: Solvår Flatås/NRK

– Dette er en stor seier, det er som å vinne Premier League, sier han til NRK.

Selv hadde han håpet på ei avklaring før valget, men det skjedde ikke. Venstre-politikeren sier partiet behandlet saken for siste gang i august, og at de har gått inn for Steinkjer.

Hamar, et sted i Rogaland og Ås har vært blant konkurrentene.

Fredag klokken 10.00 ble de ansatte i direktoratet varsla om nyheten. 30 statlige arbeidsplasser blir flytta fra Oslo til Steinkjer.

– Dette er et regjeringssamarbeid. Trine Skei Grande har gjort en flott jobb, sier Skjelstad.

Et samlet politisk miljø

Stortingsrepresentant for Høyre, Elin Agdestein, kaller det en gledens dag.

– Skog er den fagenheten som blir flytta hit. Steinkjer kan bli et godt vertskap for denne næringen, sier hun.

Agdestein presiserer hvor viktig det har vært at et samla politisk miljø har kjempet for dette i Trøndelag.

Ifølge politikerne er de glade for 30 arbeidsplasser, men de håper på flere.

– Vil styrke Steinkjer

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP).

Tidligere i år ble det kjent at flere ansatte i direktoratet har valgt å slutte på grunn av usikkerhet rundt flytting. Det har vært krevende for mange at denne beslutningsprosessen har tatt lang tid.

Landbruks- og matministerJon Georg Dale (FrP), sier at regjeringa ønsker å skape arbeidsplasser utenfor de store byene.

– Sammen med styrkinga av Steinkjer som administrasjonsby i Trøndelag, mener vi dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarked, sier han.