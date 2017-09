Saken er i stedet utsatt på ubestemt tid og vurderes fortsatt i Landbruks- og matdepartementet.

– Vi arbeider oss grundig gjennom disse vurderingene. Tidspunktet for når konklusjon vil foreligge er ikke klart, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK Trøndelag.

– Landbruks- og mardepartementet skal nå arbeide seg grundig gjennom vurderingene, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Foto: Liv Inger Somby / NRK



Steinkjer er med i konkurransen om å få rundt 50 statlige arbeidsplasser dersom Landbruksdirektoratet flytter deler av sin virksomhet ut av Oslo. Saken har vært til politisk behandling lenge, og det var opprinnelig varslet en avgjørelse før valget. Også andre regioner er aktuelle for lokalisering av Landbruksdirektoratet, deriblant Jæren, Hamarområdet og Østre Toten.

Andre Skjelstad har vært pådriver

Landbruksdirektoratet har i dag 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta.

– Venstre har kjempet for at cirka 50 av arbeidsplassene i Landbruksdirektoratet skal flyttes til Steinkjer, sier stortingsrepresentant Andre Skjelstad, som har vært en pådriver for å få statlige arbeidsplasser til Trøndelag.

– Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å lande dette før valget, sier stortingsrepresentant for Venstre, Andre Skjelstad. Foto: Venstre

Saken har vært et forhandlingskort mellom Venstre og Regjeringen i forbindelse med innføring av den nye kommune- og regionreformen.

– Jeg er skuffet over Regjeringen, sier Andre Skjelstad.

Spill på høyt politisk nivå

NRK er kjent med at utflytting av deler av Landbruksdirektoratet har vært brikke i et politisk spill på høyt nivå. Mange trodde Regjeringen ville komme med en avgjørelse i statsråd sist fredag.

Det er også kjent at svært få av de ansatte i Landbruksdirektoratet ønsker å bli med på en flytting.