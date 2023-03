Dovrebanen er stengt

Flere veier, blant annet E39 over Hemnkjølen, er også stengt

Det har søndag vært utfordrende kjøreforhold i hele sørlige delen av Trøndelag. Fylkesveg 6432 mellom Kyrksæterøra og Våvatnet var stengt ved Norvikatunnelen på grunn av et snøskred, men ble åpnet igjen i 13-tida.

En bil har kjørt seg fast i store snømengder i Trondheim søndag formiddag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Fylkesveg 714 fra Hitratunnelen til Gangåsen har søndag formiddag vært stengt på grunn av snøværet, og det betyr i praksis at Hitra og Frøya ikke har veiforbindelse til fastlandet.

Men i 12.30-tida startet Statens vegvesen kolonnekjøring på strekningen. Dermed er det mulig å komme seg til og fra øyene igjen.

Helsetjenestene rammes

Også helsetjenestene i Trondheim sliter søndag formiddag, fordi mange ansatte har vanskeligheter med å komme seg på jobb på grunn av all snøen.

– Ja, det var kritisk fra morgenen av da mange av våre ansatte ikke kom seg på jobb i rett tid. Vi har mange pasienter som er kritisk syke, og som er helt avhengig av oss, sier leder Elin Stensen i hjemmetjenesten på Strindheim.

Elin Stensen i hjemmetjenesten på Strindheim sier alle som trenger hjelp, skal få hjelp. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Etter hvert har ansatte klart å komme seg på jobb, og de er nå ute enten med bil eller til fots.

– Det har vært en hektisk dag så langt, men alle som trenger hjelp, får hjelp i dag. Vi har også bedt pårørende om bistand i dag, sier Stensen til NRK.

Trøbbel for busser og tog

E39 over Hemnkjølen er fortsatt stengt på grunn av uværet, og trafikkselskapet AtB opplyser søndag morgen at nesten alle bussavganger i Trøndelag, sør for Levanger, er innstilte på grunn av snøværet.

De aller fleste bussene i trondheimsområdet står nedsnødde søndag formiddag. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Det dårlige været fører også til forsinkelser på Dovrebanen og Trønderbanen. Årsaken er store snømengder på Trondheim stasjon, melder Bane NOR.

– Ryddejobben er omfattende og tidkrevende. Det er derfor for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane NOR. Han anbefaler alle reisende å følge med på reiseinformasjonen som fortløpende oppdateres på hjemmesiden.

Men det er ikke bare i Trøndelag snøværet fører til problemer i trafikken. Ved Veblungsnes i Rauma i Møre og Romsdal har en trailer kjørt av vegen. Sjåføren er uskadd, melder politiet.

På vei til barnedåp

I Trondheim har det vært vanskelig å ta seg fram med bil i mange av sidegatene søndag morgen. Glenn Kleven var på vei til barnedåp da ha kjørte seg fast.

– Det er helt jævlig, og vi har det travelt for å rekke barnedåpen på Dronning Maud, sier Kleven til NRK i 08.30-tida søndag.

– Vi er nødt til å dytte bilen fram her, for vi har ikke tid til å vente på brøytebilen, sier han. Etter litt jobb med spaden klarte han å få løs bilen, slik at han kunne kjøre videre.

Biler har kjørt seg fast flere steder i Trøndelag søndag morgen, som her i Trondheim. Det er Glenn Kleven som forsøker å få løs bilen fra snømassene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ambulanse står fast

Det har ikke vært noen alvorlige hendelser, men det har vært en del biler som har kjørt seg fast og kjørt av veien i trondheimsområdet.

– Våre patruljer som har vært ute i natt sier at det i perioder har vært vanskelig å se sikten rett fremfor bilen, sier operasjonslederen hos politiet.

På Geitastranda i Orkdal har en brøytebil veltet, og en involvert ambulanse står fast på stedet. Ingen er skadet, skriver politiet på Twitter.

Det er utfordrende kjøreforhold i hele den sørlige delen av Trøndelag. Politiet ber folk tenke seg godt om dersom de må ut å kjøre.

– Når brøytemannskap ikke klarer å holde veien åpen, så tenker jeg at det kan være lurt å la bilen stå, sier Røstum.

Også Vegtrafikksentralen anbefaler folk sør i Trøndelag om å la bilen stå på grunn av dårlig sikt og snøfokk.