Caspian (11) lokket rådyret med fløyte – ble sprunget ned av en bukk i brunst

De to hadde satt seg godt til rette i et egnet skjulested, med god utsikt over både skogen og jordet.

Rådyrene er nå midt i paringstida, og for første gang tok de med seg ei lokkefløyte for å se om de klarte lokke frem rådyr.

En rådyrbukk i brunst er ikke å spøke med. Foto: Simen Vederhus / NRK

Bukk hoppet plutselig frem

Etter å ha prøvd litt forskjellige steder trykket de ti ganger på lokkefløyten. Da hørte de plutselig noen lyder bak seg.

– Pappa trodde først det var joggere som kom, men bak oss hoppet det frem en bukk. Han traff meg i bakhodet og i skuldra.

Det forteller Caspian Eid Fremstad, som er tydelig preget av opplevelsen.

– Det var to bukker som kom, og en av dem kom som en rakett rett i ryggen på Caspian og veltet oss over ende. Det var en voldsom opplevelse.

Det sier Stian Lisø Fremstad, far til Caspian.

Caspian og faren vil nok være litt mer varsomme neste gang de forsøker å lokke frem rådyr. Foto: Simen Vederhus / NRK

– Ville jage oss vekk

Stian innrømmer at han ikke er rådyrjeger, men har likevel en tanke om hvorfor rådyrbukkene gikk til angrep.

– Denne lokkefløyten kalles for buttolo. Den har forskjellige lyder. Trykker man hardt inn, så får man det som kalles for en angstlyd. Rådyrbukkene har egne revir, så når de hører den lyden vil de drive bort konkurrerende bukker fra sitt område. Det var kanskje det som skjedde, at bukken trodde vi var konkurrenter og ville jage oss vekk fra sitt område.

Leder av jaktutvalget i Trondheim jeger- og fiskerforbund, Are Reiertsen, sier det kan være uheldig å lokke på rådyr i paringstiden. Foto: Simen Vederhus / NRK

Ikke å anbefale

Are Reiertsen, leder av jaktutvalget i Trondheim jeger- og fiskerforbund, har en klar anbefaling til de som har lyst til å prøve seg på rådyrlokking

– Man må lese seg opp, for i paringstiden kan dyrene bli stresset. Hvis alle sammen skal ut å lokke på ville dyr, da blir det et problem.

Reiertsen sier han personlig ville vært forsiktig med å lokke på rådyr nå i paringstiden, men understreker at det ikke er ulovlig.

– Det er jo sikkert en fin opplevelse for de fleste som ikke har sett slike ting før. Men nå er nok dyrene litt mer vare, på akkurat denne plassen.

Blir ikke siste gang

På tross av denne opplevelsen, så er ikke Caspian og far Stian fremmed for å prøve igjen.

– Vi skal fortsette å lokke. Neste gang tar vi kanskje med mamma og lillebror også.

Caspian er heller ikke fremmed for selv å bli jeger en gang i fremtiden.

– Vi får se om interessen er der, når jeg blir litt eldre.

Les også: Tusenvis av rådyr blir drept, men det er det mulig å gjøre noe med