– Jeg elsker det. Det har jeg gjort fra dag én.

Det sier Maren Oftebro (30). Hun bor i et minihus på hjul, et lite steinkast fra NTNU i Trondheim.

Folk på besøk blir ofte overraska. Oftebro bor nemlig i det lille huset med en husky og to katter. Hun har også plass til badekar, utstyr for å brygge øl og en stor kjøkkenbenk for baking.

Minihuset til Oftebro er 15 kvadratmeter stort, men rommer alt hun behøver. Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Slik skal jeg bo så lenge jeg klarer å komme meg opp trappa, sier Oftebro. Hun peker på en bratt trapp opp til sengehemsen.

Løsningen på minihus-drømmen ble å få et profesjonelt selskap til å bygge huset. Byggekravene virka for kompliserte, synes Oftebro.

– Det satte litt stopper for meg. Jeg tenkte at hvis jeg får noen profesjonelle som kan det, så slipper jeg å lese alle disse reglene, sier 30-åringen.

Nå mykes regelverket opp.

Flere vil bo alternativt

Målet er å gjøre det lettere og billigere å bygge minihus. Da vil også flere kunne bo alternativt.

– Det blir mer og mer attraktivt med andre type boformer enn de vi er vant til. Mikrohus er en slik type. Det sier Per-Arne Horne. Han er direktør ved Direktoratet for byggkvalitet.

Mange synes dagens regler for bygging av minihus er for vanskelige, ifølge Horne.

De som bygger minihus må i dag følge de samme reglene som de som bygger en vanlig enebolig. Dette gjelder blant annet detaljerte krav om planløsninger, utearealer og ventilasjon.

Dagens byggeregler for minihus oppleves som tungvinte og vanskelige, sier direktøren. Foto: Alexander Brown / DiBK

De nye reglene trer i kraft 1. juli. Da følger minihus de samme kravene som settes til fritidsboliger, som er mindre strenge enn boligkravene.

Da kreves det ikke lengre at et foretak står med ansvaret for byggingen av huset. Det åpner opp for at flere kan bygge sine egne minihus.

– Men det grunnleggende kravet om sikkerhet vil bli opprettholdt, sier Horne.

Du kan lese mer om reglene her og her.

NRK forklarer Hvordan er de nye reglene? Bla videre Bygging av minihus De nye reglene gjelder boliger som er opp til 30 kvadratmeter, som har en etasje og ikke kjeller. Huset kan ikke være høyere enn 4,5 meter. Mykes opp Reglene gir minihus fritak for en del tekniske krav. Dette er krav som blant annet handler om uteareal, oppholdsareal, ventilasjon, planløsninger, utsyn og lyd. Fortsatt en del regler Minihusene må fortsatt følge krav for plassering, løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og sikkerhet. Kommunen bestemmer plassering Du må fortsatt søke til kommunen for å få godkjent plassering av minihuset. De må vurdere om plasseringen passer med de overordna planene for området. Forrige kort Neste kort

Oppmuntra av nye regler

Celina Årrevik Magnussen (21) flytter til Trondheim til høsten. På grunn av høye priser på leiligheter, vil hun heller bygge minihus. Planen er å selv føre opp huset, sammen med far og bror.

Hun er veldig positiv til de nye reglene.

– De gjør jo at vi klarer å bygge huset selv, og at det kanskje kan bli litt billigere, sier hun.

Celina Årrevik Magnussen (21) planlegger å bygge minihus når de nye reglene trer i kraft. Foto: Privat

21-åringen er ikke i tvil om at er viktig at reglene for bygging av minihus blir forenkla.

– Det er jo en mer miljøvennlig måte å leve på. Det er nok mange som er mer og mer interessert i å gå over til noe som krever mindre energi, sier hun.

Kommunen godkjenner plassering

Men selv om minihuset oppfyller regler for bygg, så skal plasseringen også godkjennes av kommunen. For Maren Oftebro ble dette en komplisert affære.

– Jeg brukte over et halvt år på å finne en plass og tolke kommunens regler. Dette ble hobbyen min hele høsten i 2021, sier hun.

Med et minihus på hjul ble det vanskelig å finne ut om huset skulle søkes som bolig, hytte, villavogn eller midlertidig plassert bosted.

Oftebro opplevde å selv måtte finne ut hvordan man søker om å plassere et minihus.

– Jeg ringte rundt og stilte spørsmål, men fikk vel aldri noen klare svar, sier hun.

Maren Oftebro synes det var vanskelig å forstå søkeprosessen for å få godkjent plasseringa av minihuset. Foto: Marthe Svendsen / NRK

En ja-lov

Selv om regelverket for bygging blir enklere, så må fortsatt oppføringen av et minihus godkjennes av kommunen. Det sier Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Men med de nye byggereglene, så skal det også bli enklere å få kommunens velsignelse.

– Plan og bygningsloven er en ja-lov. Dersom du tilfredsstiller forskriftskravene så kan ikke kommunen si nei til å bo i huset, sier Horne.

Men kommunen må vurdere om minihuset er i tråd med kommunens arealplanlegging, avslutter direktøren.