Ifølge Trønder-Avisa bor mannen i gården som brant, og han skal også være tiltalt for en annen brannstiftelse i Levanger. Mannen vil ikke bli avhørt om brannen før fredag.

Brannen i Håkon den godes gate i Levanger sentrum ble meldt klokka 10.52, og brannvesenet i Levanger var raskt på plass for å starte slukkingsarbeidet.

HAR KONTROLL: Brannvesenets innsatsleder, Terje Rennan, sier de har kontroll på brannen. Men den historiske bygningen, Stallen, ble totalskadd i brannen. Foto: Hanne Barnhardsen Nordvåg / NRK

Det er flere leiligheter i bygningen som kalles Stallen. Det er Levanger kommune som leier ut leilighetene, og tre av dem med tre beboere er rammet av brannen. Kommunen jobber nå med å skaffe disse nytt husrom. Også bygningene rundt er sikret, og det er ikke fare for spredning.

– To av dem var hjemme da brannen startet, mens den tredje var bortreist. Bygget skal være totalskadd i brannen. Den ligger i bakgården, og det er drastiske skader. Bygget er ubeboelig, og det er usikkert om det er mulig å redde det historiske bygningen, opplyser brannvesenets innsatsleder, Terje Rennan.

– Har kontroll

– Brannvesenet har kontroll på brannen, meldte politiet på Twitter i 11.20-tiden.

Politiet opplyste i 11.20-tida har de kontroll på stort sett alle beboerne, unntatt en, som de ikke har fått kontakt med.

Da NRK snakket med politiets operasjonsleder, Ole Tokstad, i 11.10-tida ble det jobbet iherdig på brannstedet.

– Vi fikk melding om full overtenning i et bygg, og at flammene slo ut fra taket. Alle nødetatene rykket ut, og brannvesenet har startet slukking. Vi har så langt ikke full oversikt over situasjonen.

REDDET UT: Røykdykkere reddet ut en person bra den brennende bygården i Levanger. Foto: Kristine Aune

Reddet ut

– Det er trehusbebyggelse i området, og så langt vet vi ikke hvor mange som bor der, og om det er folk i huset. Brannvesenet er i ferd med å ta seg inn i bygget, og foretar eventuell evakuering, sa Tokstad til NRK i 11.10-tida.

Like etter fikk nødetatene bekreftet at det var en person i ei leilighet i bygningen. Vedkommende er nå hentet ut av brannvesenets røykdykkere på stedet, og får behandling på Sykehuset Levanger.

Historisk bygning

Ifølge Levanger kommune er bygården som ble rammet av brann torsdag, bygd rundt 1900, etter den siste bybrannen.

Gården ligger innenfor området som er fredet som kulturmiljø.

«Bakgårdsbebyggelsen er en viktig del av Levangers kulturmiljø for å forstå hvordan folk bodde, levde og arbeidet her», skriver kommunen på sin hjemmeside.

Levanger kommune understreker at det er viktig å ta vare på slike bakgårder for å vise fram den historiske siden av byen. Bakgårdene var den gangen viktige som lagerplass, verksted, utedo og rom for husdyr. Den aktuelle bakgården i Håkon den godes gate er godt bevart med opprinnelig kledning, vindus- og dørornamenring, og taktekking.

TRIST: Byantikvar Tove Nordgaard i Levanger synes det er trist at bakgården har gått tapt. Foto: Hanne Barnhardsen Nordvåg / NRK

– Kjempetrist

Byantikvar Tove Nordgaard i Levanger er kjempetrist etter brannen som rammet byen torsdag.

– Jeg er glad for at beboerne er reddet, men Stallen fra 1900 var jo en veldig viktig del av trehusbyen Levanger som er fredet i sin helhet. Bakgårdene er noe vi ønsker å bevare fordi de forteller noe om de som levde og virket her fra byen ble etablert, sier Nordgaard til NRK.

– Dette er dramatisk, og vi har en stor utfordring med den gamle bebyggelsen og brannsikring. Byggene står tett, og det er ofte ikke brannmurer mellom husene. mange av dem er også bygd om, og branner kan spre seg fort når de ligger så tett. Vi satser mye på brannsikring i Levanger, og vi ser nå hvor viktig dette arbeoidet er, fortsetter byantikvaren.

Hun forteller at bakgårdene har en stor kulturhistorisk verdi, og de er viktige for å gjenskape atmosfæren i byen som ble bygd opp etter bybrannen i 1897.