Blinde Noah (15) får ikke lærebøkene han ønsker

– Det har vært en vanskelig kamp, og vi har på en måte bare måtte akseptere at sånn er det, sier Trude Helmersen Arnøy.

Denne uken starter sønnen hennes Noah Helmersen Arnøy i Nærøy på skolen igjen. Han er blind, og er redd for at han ikke får de hjelpemidlene han har krav på. De to siste årene har han nemlig manglet punktskriftsbøker i de fleste fag.

– Noah har blitt mer avhengig av oss, og det har han aldri vært. At vi må sitte å lese til ham er ganske unødvendig. Det holder ikke motivasjonen hans oppe heller, for han ønsker å være selvstendig og få gode resultater, sier moren.

Noah mestrer punktskrift godt, og synes det er en mye bedre måte å lese til prøver på enn med elektroniske bøker. Foto: Kjartan Trana / NRK

Får elektroniske utgaver i stedet

Noah mestrer punktskrift i bøkene godt, men har de siste årene fått elektroniske utgaver på PC-en i stedet for punktskriftsbøker.

Som blind er det mer tidkrevende å bla seg fram i disse, forteller han. Han får opp bare en linje i gangen, det går sent og han har problemer når han skal lese til en større prøve.

– Det er ikke alt jeg får med meg. Det er mye lettere med ei punktskriftsbok enn med ei e-bok, forteller tiendeklassingen.

Årsaken til at han ikke får bøker har både skole, foreldre og Noah selv fått høre er liten etterspørsel og kapasitetsproblemer hos Statped, som er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

– Helt horribelt

Avdelingsdirektør for Statpeds avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, Niels-Erik Mathiassen, forteller at det har vært usedvanlig stor etterspørsel etter bøker på papir i år. Foto: Statped

Mor Trude er oppgitt over at sønnen skal ha problemer i ei tid hvor han skulle blitt mer selvstendig, og at det er fordi han ikke får læremidlene han trenger.

– Det synes jeg er helt horribelt. Vi lever i 2017 og i Norge. Jeg tenker det bør være en selvfølge at ungene skal få det de har krav på – tilrettelegging. Dette er en viktig ting, det er verktøyet til en elev som er blind, sier Trude.

Avdelingsdirektør i Statped, Niels-Erik Mathiassen, forteller at det var vært usedvanlig stor etterspørsel etter papirbøker i år.

– De to siste årene har vi ikke hatt ønsker om papir i ungdomsskolen og i den videregående skolen, mens i år har vi hatt temmelig mange. Derfor har det vært en litt uvanlig situasjon. Men vi prøver så godt vi kan, sier Mathiassen.

– Når kan du love at Noah får alt han trenger?

– Han får alt klart til skolestart i elektronisk form. Fire bøker får han også i papir, og tre bøker har vi avtale med skolen om at han får dem levert i løpet av høsten.