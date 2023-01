Superspissen på tur bort fra RBK – kan være bud på over 100 millioner

NRK kan erfare at Benfica er interessert i å kjøpe dansken fra Rosenborg.

Det var TV 2 som omtalte nyheten først, og Adresseavisen sitter også med samme opplysninger.

NRK vet at Rosenborg ikke hadde vært interessert i å selge dansken om det ikke hadde vært snakk om et kjempehøyt tilbud.

Slik NRK forstår det kan Benfica være villig til å betale over 100 millioner kroner for den danske juvelen, noe som frister RBK.

Knallsignering

Siden Tengstedt kom til Rosenborg i sommer har han levert 15 mål og syv målgivende pasninger på 14 kamper i Eliteserien.

Dermed har det vært stor spenning rundt om større klubben kom på banen nå i januar. Dansken har kontrakt med RBK fram til 2026.

NRK har prøvd å komme i kontakt med sportslig leder i RBK, Micke Dorsin, så langt uten hell.

– Jeg tror det er mange som ønsker Tengstedt. Det er alt jeg kan si, sier sportssjef Mikael Dorsins til Adresseavisen.

Selger for mer i Eliteserien

Det er ingen tvil om at det selger spillere for mer penger fra Eliteserien enn før.

Tall fra Norsk Toppfotball viser at det i 2018 ble solgt spillere for 112 millioner. I 2022 derimot ble det solgt spillere for 350 millioner.

– Det er først og fremst at vi har produsert bedre og bedre spillere, sier Kenneth Wilsgård, klubbutvikler i Norsk Toppfotball.