Bendtner håper å leve opp til forventningene

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg vet det, men ikke du, sier Bendtner til NRK.

Det gikk sjokkbølger gjennom Fotball-Norge da det ble kjent at Nicklas Bendtner ble klar for Rosenborg.

Dansken med fortid i store klubber som Juventus og Arsenal har tatt steget ned fra den store scenen for å komme tilbake i form og kanskje få muligheten på det danske landslaget igjen.

Nå gleder han seg til seriestarten mot Odd i kveld.

– Det blir fantastisk. Vi er spente og fansen er tålmodig når vi bare spiller seks måneder.

Les også: Tror Bendtner er krydderet Rosenborg trenger

Er i form

Dansken trives med sine nye lagkamerater. Foto: NRK

Bendtner hadde tunge bein da han først kom til klubben, men føler nå at formen er bedre enn på lenge.

– Jeg er der jeg skal være. Det vi mangler er kontinuerlig kampform, og det får man å av å spille kamper.

Han er av mange tippet som toppscorer i Eliteserien i år, noen forgjengerne på spissplassen, Christian Gytkjær og Alexander Søderlund klarte. Det målet håper han å nå.

– Jeg må se om jeg kan leve opp til forventningene. Jeg har satt meg selv noen personlige mål som også skal oppfylles, men jeg tror jeg kommer til å score mye mål.

Trives i Trondheim

Selv om han er vant med å bo i større byer enn Trondheim, trives han veldig godt i trønderhovedstaden.

– Det gjenstår å finne et sted å bo. Når det skjer, er det meste på plass. Men jeg trives her, menneskene er glade i Trondheim.

Han har også funnet seg godt til rette i sin nye klubb.

– Jeg er enormt glad for min første tid i klubben. Det har vært fint. Nå skal vi spille kamper og få poeng, det er det som betyr noe. Det blir deilig å komme i gang.

Skeptisk Fagermo

Dag-Eilev Fagermo er sikker på at Bendtner blir en suksess. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Men selv om trener Kåre Ingebrigtsen er overbevist om at Nicklas Bendtner blir en suksess for trønderne, er ikke alle like optimistiske.

Trener for Odd Dag-Eilev Fagermo, er skeptisk.

– Nå kommer han for Nottingham Forest som ikke holder noe høyere nivå enn oss og Rosenborg. Han fikk det ikke til der, så han er ikke noe superdanske nå. Men han har jo vært det, så får vi se om han kommer tilbake til det nivået han hadde, sier Fagermo.