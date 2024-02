Kjerkol om Ap-bråket: – Opprivende

– Det har vært et opprivende årsmøte. Det er viktig at det nye styret nå bygger bro og fortsetter det politiske arbeidet. Vi trenger et sterkt Trondheim Arbeiderparti, sier Kjerkol til NRK.

– Jeg har allerede snakket med nyvalgt leder, Pål Sture Nilsen, og er opptatt av at man skal komme videre.

Kjerkol har foreløpig vært ordknapp om bruduljene under årsmøtet til Trondheim Ap sist helg. Der skjedde det mye:

Sittende leder Gunn Elin Høgli ble vraket etter bare ett år i jobben, tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble valgt til nestleder og beskyldningene om urent spill fra nettopp Giske haglet fra etablerte Ap-folk i trønderhovedstaden.

Dessuten: Om kort tid må Kjerkol selv bestemme seg for om hun ønsker en ny periode som leder av Trøndelag Ap. Det skjer samtidig med at hun selv er i hardt vær på grunn av omfattende tekstlikheter i masteroppgaven hun leverte for få år siden.

Valget finner sted under årsmøtet til Trøndelag Ap 16.–17. mars.

– Røft

I dette intervjuet med NRK snakker Kjerkol om utfordringene i Trondheim Ap, sitt forhold til Giske og hvordan hun selv opplevde det dramatiske årsmøtet sist helg.

Ett år etter at Gunn Elin Høgli på dramatisk vis kom inn som lokallagsleder da den innstilte kandidaten Jørn Arve Flått ble vraket i siste sving, led hun selv samme skjebne.

– Hva synes du om behandlingen hun fikk?

– Det fremstår nok som røft å få et mistillitsforslag mot seg. Det har jeg stor forståelse for, sier Kjerkol og fortsetter:

– Det er viktig at vi tar vare på hverandre som partivenner, og det er jo hele tiden sånn at det er flere enn én som har ansvar når ting går bra eller dårlig.

AVSATT: Gunn Elin Høgli etter at hun ble fjernet som leder av Trondheim Ap. Foto: Bjarte M. Johannesen / Bjarte Johannesen/NRK

– Problemfritt

Trond Giske måtte tåle hard kritikk og anklager om kupp under årsmøtet. Selv understreker Giske at lederskiftet skjedde helt i tråd med partidemokratiske spilleregler. Han avviser å ha orkestrert prosessen selv.

– Hva slags ansvar har Trond Giske for denne situasjonen som har oppstått nå?

– Det er Trond Giske best selv til å beskrive. Det er klart at han er leder for et stort lokallag med mange delegater på et årsmøte, sier Kjerkol.

KJENNINGER: Ingvild Kjerkol og Trond Giske sammen på Stortinget i forrige periode. Foto: NTB

– Hva slags forhold har du til Trond Giske?

– Trond Giske har jeg kjent i mange år. Jeg er jo ikke en arbeiderpartipolitiker som har vært aktiv i AUF. Jeg har aldri delt noen AUF-bakgrunn eller ungdomsår med Trond, sier Kjerkol.

– Jeg ble kjent med ham da jeg var en voksen og gift trebarnsmor, og vi har samarbeidet godt på Stortinget. Så det har vært problemfritt.

– Vil det være problemfritt også om han søker gjenvalg til Stortinget?

– Nå har vi gode prosesser for nominasjon i Trøndelag. Vi er ett fylkesparti, men vi er to valgkretser og gjennomfører to nominasjonsmøter.

– Men det står ingenting i veien for at Giske kan stille til valg?

– Det gjør det ikke.

Vil ikke avklare

Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratisk forum er med sine 4500 medlemmer så store at partilaget i praksis også får avgjørende innflytelse ikke bare i Trondheim Ap, men også i fylkeslaget Trøndelag Ap.

Der ville Giske inn som leder allerede i 2020, et valg som ble stanset av nye anklager mot ham i siste sving. I dag er Ingvild Kjerkol leder av fylkeslaget.

– Stiller du til gjenvalg som leder av Trøndelag Ap?

– Den dialogen har jeg med valgkomiteen. Så jeg har ikke noe budskap til deg der, sier Kjerkol.

– Årsmøtet er allerede i mars. Når må du ha bestemt deg?

– Jeg snakker med valgkomiteen løpende.

– Får du mer eller mindre lyst til å fortsette når du ser det som skjedde i Trondheim i helgen?

– For meg er det aller viktigste å drive politikk, fordi jeg ser at vi har store utfordringer som fellesskap.

– Er du redd for at folk utenfor partiet får et inntrykk av at Arbeiderpartiet ikke er et spesielt hyggelig sted å være når vi ser hva som foregår i Trondheim i helgen?

– Vi kunne jo ønsket oss at dere i mediene var like opptatt av de utfordringene som vi bruker hverdagen på å løse, som av personene.

– Men noen god reklame er det kanskje ikke likevel..?

– Nei, det er det ikke.