Ap med en av de dårligste målingene i Trondheim på flere år

– Vi har i mange uker ikke fått fram et eneste politisk budskap. Det har bare vært fokus på bråk og personstridigheter og det liker ikke velgerne, sier Rita Ottervik, Ap-ordfører i Trondheim.

Meningsmålingen er utført i perioden 25.-28. februar for Adresseavisen og NRK Trøndelag, i en periode da Trondheim Ap nettopp har vært gjennom en intern nominasjonsstrid og bråket rundt Trond Giske har stått på som verst.

– Internt bråk og strid i partiene, svekker velgernes tillit, sier NRK Trøndelags kommentator, Linda Bjørgan.

Hun viser til at de tre partiene med mest uro det siste halve året, Ap, KrF og Venstre, er de tre partiene med klarest nedgang.

SV og Rødt fortsetter framgangen fra i høst og til tross for Arbeiderpartiets tilbakegang, er det derfor fortsatt rødgrønt flertall i Trondheim. Men de røde partiene er avhengig av enten Miljøpartiet eller Senterpartiet for å få flertall.

Fortsatt rødgrønt

– Målingen viser også at Arbeiderpartiet kan bli tvunget til å gi opp storkoalisjonen med sentrumspartiene i Trondheim etter kommunevalget til høsten, sier Bjørgan.

Trondheim styres i dag av en bred samarbeidskoalisjon med Ap som største parti og som også omfatter regjeringspartiene KrF og Venstre. Det fikk SV til å gå ut av koalisjonen i fjor. Dersom de skal inn igjen etter valget, stiller de klare krav til Arbeiderpartiet:

– Det er helt uaktuelt for oss å samarbeide med Venstre og KrF. Vi er på helt forskjellige politiske planeter. Vi samarbeider gjerne med Ap og Rødt, men da må den politiske retningen være klarere enn den er i dag, sier Ottar Michelsen fra SV. Han er svært godt fornøyd med at partiet har doblet oppslutningen siden forrige kommunevalg.

Optimistisk Høyre

– Vi må legge bråket bak oss og flytte fokus over på det som betyr noe for folk – en god oppvekstpolitikk og en god eldreomsorg, sier Ottervik

Til tross for dårlig måling for Arbeiderpartiet, er hun glad for at velgerne går mot venstre og ikke mot høyre.

Meningsmålingen viser framgang for Høyre og partiets ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift er optimist.

– Det har vært mye fokus på skandalene i Ap i det siste og da er det desto viktigere at Høyre er et sterkt alternativ. Vi opplever en sterk entusiasme rundt Høyre nå og har som ambisjon å nå gamle høyder som da Marvin Wiseth styrte byen.

Målingen viser imidlertid at det er et stykke fram til politisk skifte fra rødt til blått i Trondheim. Selv om Høyre og Frp skulle få med seg alle sentrumspartiene, inkludert Senterpartiet, er de foreløpig avhengige av at Miljøpartiet også skifter side.

Slik ser mandatfordelingen ut i Trondheim bystyre, dersom dagens måling var kommunevalg:

Mandater i Trondheim bystyre Oversikten viser endring i antall mandater fra kommunevalget i 2015 og antall mandater dersom denne meningsmålingen var valg. PARTI ENDRING Ap Arbeiderpartiet -10 10 ned fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 5 5 opp fra 2013 Rødt Rødt + 3 3 opp fra 2013 H Høyre + 3 3 opp fra 2013 Frp Fremskrittspartiet + 2 2 opp fra 2013 Sp Senterpartiet + 2 2 opp fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti -1 1 ned fra 2013 V Venstre -2 2 ned fra 2013 MdG Miljøpartiet de Grønne 0 Ingen endring siden 2013 Pp Pensjonistpartiet -2 2 ned fra 2013 Respons Analyse

Det er til sammen 67 mandater i Trondheim bystyre.