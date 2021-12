Kraftig vekst i medlemmer for lokallaget til Giske

Giske ble forrige uke valgt til leder i Arbeiderpartiet sitt lokallag Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim.

Lokallaget har siden hatt en stor vekst i antall medlemmer. På en uke har medlemsmassen vokst fra 16 til over 100.

– Det er helt overveldende. Vi i styret har ikke engang begynt noe vervearbeid. Det har kommet helt av seg selv, sier lokallagsleder Trond Giske.

Utenbys medlemmer

Ifølge Adresseavisen er 41 av medlemmene i lokallaget fra andre steder enn Trondheim kommune.

20 av medlemmene bor utenfor Trøndelag, forteller Giske til NRK.

Lokallagslederen mener det er utelukkende positivt at flere nå velger å engasjere seg i politikk.

– Mange av disse ville ikke vært medlemmer lokalt, de har lyst til å være medlemmer av dette laget, sier han.

Lokallaget er blitt et mellomstort lag i Trondheim i medlemstall.

Med over 100 medlemmer vil laget nå kunne sende seks mandater til årsmøtet og representantskapet til Trondheim Arbeiderparti.

Uvanlig

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, skriver til NRK at det finnes tilfeller der forumslag har innslag fra andre lokallag. Det vanligste er likevel å være medlem der man bor.

Partisekretæren vil ikke si det er problematisk at en høy andel av medlemmene bor utenfor Trondheim.

– Den største utfordringen er at for få velger å melde seg inn i et politisk parti og bruker stemmeretten sin. Så håper vi selvfølgelig at de som melder seg inn deltar både på møter og i politisk debatt og det er selvsagt enklest når du er medlem der du bor, skriver hun i en e-post til NRK.

Vil ikke bli heltidspolitiker

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Dette skjedde etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Siden dette har det vært en splittelse i partiet om Giskes rolle videre.

Denne høsten sto Giske for første gang på 34 år uten noe verv i Arbeiderpartiet.

Frem til nå.

– Jeg synes det er veldig artig å være tilbake på grasrotplanet. Noen sier det er et comeback, men det er i så fall et veldig lite comeback, sier Giske om det frivillige vervet.

– Er planen å forbli på grasrota?

– Ja. I hvert fall så skal jeg ikke bli heltidspolitiker. Jeg skal jobbe med dette på frivillig basis og kose meg med det, sier Giske.

Skeptisk

Heidi Linge er leder av Charlottenlund og Brundalen arbeiderlag i Trondheim.

Hun er kritisk til at en stor andel av medlemmene i lokallaget bor utenfor Trondheim.

Det samme gjelder at Trond Giske bor i Oslo.

– Du bør bo der politikken utøves. Det er hensikten med lokalpolitikk, sier Linge.

Hun begrunner dette med at byens innbyggere bør ha kort vei til makta.

Linge har tidligere uttalt seg kritisk om Trond Giskes rolle i Arbeiderpartiet.

Et politisk comeback

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, kaller den nye lederrollen et comeback i politikken for Giske.

Nehru Sand mener det ikke er uventet at Giske som lokallagsleder bidrar til blest og interesse.

– At dette blir presentert som et lite og på mange måter litt inaktivt lokallag gjør nok også at mange oppfatter det som et litt nytt tilbud. Så er det nok også mange som vil vise støtte til Giske som politiker, sier Nehru Sand.

Stort nettverk

NRK-kommentatoren beskriver Giske som en stor kapasitet som politiker og en mann med et stort nettverk og mange støttespillere. Han tror likevel mange mener, at konsekvensene av varslersakene har vært for store.

– Kanskje særlig lokalt og regionalt i Trøndelag, sier han.

Nehru Sand er ikke overbevist om at Giske kommer til å holde seg på grasrotnivå, selv om politikeren selv hevder det.

– Man kan nok ikke se helt bort fra at andre eller Giske selv kan bidra i større eller mindre grad til at det bildet vil se annerledes ut før kommunevalget i 2023, sier han.