Har laget dokumentar om Trond Giske – lover unikt innblikk i politikerens historie

– Det er en film der du får et unikt innblikk i en historisk hendelse i norsk politikk.

Det sier filmskaper i UpNorth Film, Håvard Bustnes, som har fulgt Trond Giske helt siden høsten 2018 og helt fram til hans tid som politiker i Arbeiderpartiet var over.

Han har helt siden 1998 ønsket å lage en dokumentar om politikeren. Den gangen var målet å følge reisen til han som kanskje kunne bli landets framtidige statsminister.

En slik dokumentar ble det aldri.

Full kreativ frihet

Det kom aldri noe svar på dokumentarforespørselen i 1998.

Men da Bustnes på ny spurte Giske om å følge politikeren høsten 2018, sa han til slutt ja.

18. mars 2022 er det kinopremiere på dokumentaren «Makta rår».

– Vi har vært med og fulgt Giske relativt tett hele perioden. Tilgangen var god hele veien.

Giske la heller ingen føringer for hva slags dokumentar som ble laget.

– Kontrakten var at jeg hadde full redaksjonell kontroll og kreativ frihet. Dette er min film.

Se traileren nederst i saken.

Profilerte varslere ikke med

I dokumentaren følger de Giske i hans forsøk på et politisk comeback etter varslingssakene.

Flere politiske kommentatorene bidrar også i dokumentaren i tillegg til Giskes kone Haddy Njie.

Men verken Line Oma eller Sunniva Andreassen som begge sto fram som varslere mot Trond Giske har blitt intervjuet i forbindelse med dokumentaren.

– De ønsket ikke å stille opp i intervju, sier Bustnes.

Tidligere bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Trondheim, Tonje Bakke, er derimot med. Hun sto fram for å fortelle om en ukultur i Arbeiderpartiet.

– For meg har det vært veldig viktig å ikke presse varslerne til å stille opp i filmen.

NRK har prøvd å komme i kontakt med både Line Oma og Sunniva Andreassen for å høre hva tenker om dokumentaren, men ingen har svart.

Filmskaper Håvard Bustnes Foto: Jøte Toftaker / NRK

Giske: – Mye gjentakelse

Trond Giske sier til NRK at han har sett filmen, og sier at det er en del fine scener fra hans reiser rundt om i landet.

– Det er en del scener fra campingvognturene, i tillegg til Giske-saken minutt for minutt, greit for de som vil ha det repetert, men ikke mye nytt.

– Så mangler viktige tilsvar fra meg. På TV hadde det vært obligatorisk presseregel, men det gjelder visst ikke for kino-dokumentarer.

Bustnes sier til NRK at dette ikke stemmer og at Giske har hatt mulighet til samtidig imøtegåelse.

Trond Giske sier det er noen fine scener i filmen, men føler også at han skulle hatt tilsvar på enkelte påstander. Foto: Skjermdump fra Makta rår

Spent på dokumentaren

Ansvarlig redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen, er en av de som bidrar i dokumentaren.

Han ble intervjuet i 2020 etter det mye omtalte årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti der Giske trakk seg som lederkandidat i fylkeslaget.

– Jeg har etter beste evne forsøkt å formidle forholdet mellom Trøndelag Arbeiderparti, AUF og Trond Giske sett utenfra, og også i et litt lengre perspektiv bakover i tid.

Valen håper dokumentaren forteller noe mer enn kun fortellingen om Giske og Arbeiderpartiet, men bredere om hvordan makt og maktbruk i partier fungerer.

– Bråket i Arbeiderpartiet de siste årene, og spesielt i Trøndelag, kjennetegnes både av at de nok er litt vanskelige å forstå, og at de preges av så veldig harde og sterke motsetninger. Hvor kommer de motsetningene fra?

– Så jeg håper at filmen kan gi innsikt i mekanismer som vanligvis går litt over hodet på de fleste av oss. Jeg synes det er viktig å se på hvordan ukultur i Arbeiderpartiet har fått politiske og menneskelige konsekvenser.

Snorre Valen bidrar i dokumentarfilmen om Giske Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Spennende perspektiv

Også politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, ser fram til å se dokumentaren.

– Hans perspektiv er interessant, ikke minst fordi han hele tiden har kjempet for sitt navn, rykte og ettermæle og også sannsynligvis et politisk comeback på et eller annet tidspunkt. Man er nødt til å også se på filmen med de brillene.

Han mener også det gir en mulighet å se saken fra et nytt perspektiv.

– Han har muligheten til å vinne en forståelse om denne prosessen sett med hans øyne.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Filmen er større enn Trond Giske

Filmen om Giske har premiere i mars, og Bustnes håper filmen blir tatt godt imot.

– Det er en balansert film som er viktig for oss alle. Jeg har laget filmen for min datter og alle andre døtre.

– Jeg er en uavhengig filmskaper. For meg handler filmen om at makt gjør blind.

Han mener også at historien står for noe mer enn kun en politikers historie.

– Filmen er større enn Trond Giske, for den handler om ukultur og maktmisbruk.

NRK har også prøvd å få en kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre og partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, om dokumentaren. Ingen har svart på NRKs henvendelse.

Comeback i Trondheim

Trond Giske har ikke lagt politikken på hylla. Han gjør comeback som lokallagsleder for et nystifta lokallag - Nidaros Sosialdemokratiske Forum. Lokallaget teller 16 medlemmer og har nylig valgt Giske som leder på sitt årsmøte.

Til VG sier Trond Giske selv:

– Jeg har i høst for første gang på 34 år ikke hatt noe verv i Arbeiderpartiet. Nå er jeg tilbake der jeg startet; på grasrota, i et bittelite lokallag. Det er der vi trenger å bygge organisasjon, sier Giske.