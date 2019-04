Anders (34) trodde først han hadde funnet et pipelokk

De fem siste årene har Anders Svendsen Fortun og metallsøkeren vært på utallige oppdagelsesferder.

På en av ferdene, i en åker i Verdal i Trøndelag, fikk 34-åringen øye på noe han trodde var et pipelokk.

Men da to han plukket opp og snudde på gjenstanden, så han den hadde utskjæringer som lignet Midgardsormen.

– Jeg oppdaget at det skimret i noe som lignet gull også, sier Fortun.

OPPDAGELSESFERD: Et pip fra metallsøkeren kan være lyden av et sjeldent funn fra vikingtiden. Anders Svendsen Fortun begynte å lete etter gamle skatter for fem år siden. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Fem vikingsmykker i samme åker

I alt han nå funnet fem smykker fra vikingtida. I samme åker.

– Alle er gjort av bronse, og dekket med gull, forklarer Fortun.

Han er godt over snittet interessert i historie og arkeologi. I fjor fant han restene av et bronsesverd. Det er datert til å være mellom 3300 og 3500 år gammelt. Men Anders er minst like begeistret over smykkefunnene. På arkeologiske nettsider har han foreløpig ikke kommet over en tilsvarende samling av så fine smykker.

– De er råfine. Lignende funn, fra England i vest til Russland i øst, har ikke vært så flotte. Det er visst unikt at det er fem forskjellige smykker.

FEM SMYKKER: I alt fem smykker fra slutten av vikingtiden dukket opp i en åker i Trøndelag. Anders Svendsen Fortun synes selv de er «råfine». Foto: Anders Svendsen Fortun

Kan ha avdekket smykkeverksted

Innad i miljøet spekuleres det i om Fortun har avdekket et smykkeverksted.

– Kommentarer jeg får fra utenlandske kjennere styrker meg i troen, sier han.

I fjor leverte hobbyarkeologen 260 arkeologiske gjenstander til fylkeskommunen. Han har ikke fått finnerlønn, men synes ikke det er så viktig. Verdien av smykkene er foreløpig ikke beregnet.

Fylkesarkeolog Lars Forseth understreker at smykkefunnene er av det sjeldne slaget.

– Vi snakker om hengesmykker i såkalte «jellingestil», fra slutten av vikingtida, forklarer Forseth.

Vikingtiden Ekspandér faktaboks I Norden betegnelse på tidsrommet ca. 800–1050 (tidlig middelalder). Perioden har fått navn etter vikingferdene. Det første kjente vikingangrepet ble foretatt mot klosteret Lindisfarne i Nord-England i 793.

Den tradisjonelle oppfatningen har vært at vikingaktiviteten i vest var preget av plyndring mens vikingferdene østover i langt høyere grad var handelsferder. Nyere forskning har modifisert dette synet. Kilde: Store norske leksikon

Tror Norge er fullt av skatter

Ifølge ham er det registrert ett lignende smykkefunn i Trøndelag, nærmere bestemt i Inderøy.

Funnet av to smykker fra vikingtiden ble gjort for en del år siden. Smykkene kan du nå se på Kulturhistorisk museum i Oslo. Også Anders Svendsen Fortuns funn skal etter hvert stilles ut der.

Hobbyarkeologen fra Trøndelag ser frem til å dra på flere oppdagelsesferder med metallsøkeren.

– Jeg er helt sikker på at både Trøndelag og Norge ennå er fullt av uoppdagede skatter. Jeg er takknemlig for alle grunneiere som har gitt meg muligheten til å lete, sier Anders. Han deler sin interesse med stadig flere, og er medlem av Verdal historielag hvor de har opprettet en egen avdeling for metallsøkere.