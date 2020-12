Omtrent 40 personer må i karantene etter at en av skuespillerne i forestillingen «Julestemning» fikk påvist korona. 20 av dem er barn. 16 nissebarn, og fire barn med andre roller i forestillingen.

Nissen som har testet positivt på korona i juleforestillingen i Trondheim har kun milde symptomer. Skuespilleren bak det hvite skjegget Geir Engen Hansen ble overrasket da beskjeden kom.

– Jeg tok bare en test for å kunne utelukke korona, men det skar seg jo kraftig. Det var et kjempesjokk.

ALLE I KARANTENE: Koronasmittede Geir Engen Hansen (til høyre) har vært tett på de andre skuespillerne på øvingene. Nå skal alle testes for viruset. Foto: Musikalfabrikken

Ikke covid-19, men covid-nissen

I november var det et større smitteutbrudd på en teaterforestilling ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo. Da fikk totalt 53 personer som var til stede under forestillingen påvist koronasmitte, og 45 personer ble satt i karantene.

Det var flere i publikum enn det som var forsvarlig, på grunn av FHI sine unntak fra énmetersregelen i covid-19-forskriften.

I Trondheim har de nå utsatt juleforestillingene, og håper de har klart å stoppe smittespredningen tidlig nok.

Selv om trønderen synes det er veldig leit å utsette, er det ingen som bebreider nissen for noe.

– De andre har vært enestående. Vi lever under mottoet én for alle, alle for én.

Tidligere denne uken lovte statsminister Erna Solberg (H) at barn kan få besøk av nissen på julaften fordi det ikke er smitte på Nordpolen.

Men selv ikke julenissen er immun mot koronaviruset.

Nissen i Trondheim forsøker nå å se det positive og humoristiske ved situasjonen.

– Nå sier vi ikke lenger covid-19, men covid-nissen, sier skuespilleren og ler.

– Ble veldig lei meg

Kristine Sølvberg Hagen (13) spiller nissebarn for tredje året på rad. Skuffelsen var stor da hun fikk vite at hun ikke skulle stå på scenen med det første.

– Jeg ble veldig lei meg, men jeg er glad for at vi avlyser det istedenfor at flere blir smittet. Det er jo et farlig virus, sier Kristine.

GLEDER SEG: Kristine spiller nissebarn i forestillingen «Julestemning». Hun gleder seg til å omsider få stå på scenen. Foto: Privat

Selv om alle nissebarna sitter hjemme i karantene har de fremdeles mye kontakt.

– Vi har vi det veldig fint når vi snakker sammen, det hjelper. Også gleder vi oss til å spille etterhvert.

Kristine bekymrer seg mest for nissen Geir.

– Det er det første året hans, så jeg håper ikke han tror at vi er sure på han.

Frykter lengre utsettelse

Det er det 30. året forestillingen «Julestemning» spilles i Trondheim, og den har blitt en viktig juletradisjon for mange trøndere.

USIKRE DAGER: Styreleder i Musikalfabrikken håper det ikke blir flere smittede i ensemblet, slik at premieren må utsettes enda mer. Foto: Privat

Nå er det usikkert hvor lenge publikum må vente på premiere.

– Alle skuespillere, musikere og produksjonsfolk skal testes i løpet av helgen, sier styreleder Erik Hagen i Musikalfabrikken, som produserer forestillingen.

Han legger til:

– Nå må alle i ti dagers karantene, og vi håper virkelig at det bare er dette ene tilfelle. Om flere får påvist smitte nå blir det desto lenger utsettelse.