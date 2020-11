45 smittede var alle på forestilling: – Jeg tenkte at dette ikke var så lurt

Ytterligere 11 personer, totalt 45 har fått påvist koronasmitte ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo, bekrefter skolen overfor NRK søndag.

Alle de 45 som nå har fått påvist koronasmitte, var tilstede under flere forestillinger som ble holdt forrige uke. Der var studenter fra alle trinn, samt lærere.

I går meldte NRK om at over 30 studenter hadde fått påvist smitte ved skolen, som er en del av pirvateide Høyskolen Kristiania.

Til sammen er 45 personer satt i karantene i forbindelse med utbruddet.

Hadde forestilling med 54 i rommet

Ett av smitteverntiltakene ved skolen med rundt 90 elever, har vært å skille trinnene fra hverandre. Klassetrinnene har blant annet spist lunsj separat.

Men forrige uke inviterte skolen studenter til å være publikummere ved to forestillinger kort tid etter hverandre. Totalt 56 og 54 personer var tilstede ved hver forestilling.

Ledelsen ved høyskolen sier til NRK at alle deltakerne fikk antibac ved ankomst og at alle publikummmere måtte bruke munnbind, men at sceneutøverne ikke hadde munnbind.

Under den første forestillingen var det 27 sceneutøvere fra tredjeklasse, samt 20 studenter fra første trinn ved skolen, og seks pedagoger. Andre visning var for 20 studenter fra 2. trinn, samt ni pedagoger, i tillegg til de 27 sceneutøverne.

– Tenkte at dette ikke er så bra

Ifølge elever NRK har snakket med som var på forestillingen, brukte ingen på scenen munnbind, og flere studenter minglet med sceneutøverne da forestillingen var over.

– Jeg følte det var trygt der og da, men etter at vi var ferdig tenkte jeg at dette ikke var så lurt. Jeg tenkte at det kommer til å ha konsekvenser, sier en student til NRK.

Publikum satt med en meters avstand til sceneutøverne.

– Det er jo alltid best med forestillinger der det er publikum, for det er hyggeligst, men jeg tenkte jo dette er kanskje ikke så bra, sier en annen av student som var på forestillingen forrige fredag.

– Flere enn det som var forsvarlig

Det generelle rådet i Norge er å holde seg minst 1 meter unna andre. Men myndighetenes råd gir rom for at kravet om 1 meters avstand kan fravikes noen ganger. Det gjelder blant annet for forestillinger i kunstfag. Det er paragraf 13 i covid-19-forskriften som åpner for dette.

– Det var flere i publikum enn det som er forsvarlig. Jeg synes det kunne blitt håndtert bedre og vært mer gjennomtenkt. Ledelsen tenkte sikkert på FHI sine regler, og klarte å blande litt og tenkte at dette går fint, sier en student.

– Nå ser vi jo hva som har skjedd. Vi kan ikke utelukke at smitten skjedde der, sier studenten.

– Tilstrekkelig smittevern

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen sier skolen skal gjennomgå rutiner for å hindre smitte fremover. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

En vesentlig del av en utøverutdannelse i scenekunstfag handler om kommunikasjon mellom scene og sal, sier Stein-Oddvar Evensen, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania.

– Med ulike smitteverntiltak ble det vurdert som riktig og å ha noen tilstedeværende, og vi fulgte retningslinjene for smittevern ved at alle fikk antibac ved ankomst, brukte munnbind, og satt med en meters avstand i salen, så var dette tilstrekkelig, sier Evensen.

– Elever NRK har snakket med mener det ikke var riktig å gjennomføre med publikum, hva er deres kommentar til det?

– Beslutningen om å ha noen tilstede ble tatt på bakgrunn av at vi ville klare å overholde smittevernreglene.Studentene trenger nå først og fremst omsorg og forståelse. Vår jobb er å gi studentene et godt faglig tilbud i karanteneperioden.