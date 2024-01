– Noen er uenige i at jeg bør bli prest, men jeg retter heller fokuset inn mot prestetjenesten enn å tenke på det.

Det sier Alex Ramstad Døsvik. Hen er den første ikke-binære transpersonen som er åpen om det i det hen gikk inn i prestetjenesten.

På høytidelig vis ble Alex Ramstad Døsvik ordinert som prest under søndagens gudstjeneste. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Flere prester definerer seg som transpersoner, men Alex er den første som var åpen om det fra start. Ordineringa skjedde under gudstjenesten i Nidarosdomen søndag.

– Det er fint å kunne være med å bidra til at kirka tydeligere blir et større sted som kan romme mer mangfold enn det har gjort tidligere.

Følte et kall

Alex sier at hen følte et kall til å være prest, på samme måte som at noen føler seg kallet til å være sykepleier eller musiker.

– Etter at vi fikk gjennom likekjønna vigsel på kirkemøtet i 2016 skjønte jeg at jeg må følge det kallet, flytte til Oslo og studere.

Alex sier at hen bare har fått positive tilbakemeldinger direkte til seg selv.

Ved å synliggjøre mangfoldet håper biskop Herborg Finnset at kirka skal oppleves åpen for flere. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Men Kirke-Norge er så lite at man ser det som ikke er så positivt også.

Alex sier at noen er redde for hva en ikke-binær prest vil ha å si for kirkens lære. Noen er redde for hva hen kommer til å forkynne om kjønn.

– Det er veldig sjeldent jeg forkynner om kjønn, jeg kommer til å forkynne mest om gud og Jesus og den hellige ånd.

Synliggjøring av mangfoldet

Biskopen i Nidaros, Herborg Finnset, sier de er glade for at Alex vil jobbe hos dem. Hun sier at de har mottatt kritikk som følger av ansettelsen.

– Kritikk vil det alltid være. Vi trenger ikke å tenke likt om alt for å vite at vi hører sammen i kirka.

– Det som er viktig nå er at Alex kan få en god start på sin prestetjeneste og at vi kan oppleve at vi kan stå sammen selv om vi ikke er enige i alt.

Biskop Herborg Finnset sier at man ikke trenger å være enig om alt for å kunne høre sammen i kirka. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Hun sier at det er stor oppmerksomhet rundt at Alex skal bli prest.

– Jeg håper at det gjennom en sånn synliggjøring av mangfoldet at kirka kan oppleves som et åpnet sted for flere og at vi også gjennom handling viser at det er rom for mangfoldet i kirka.

Alex holdt preken under ordineringa. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Alex håper hen kan være med på å gjøre kirka mer tilgjengelig for folk.

– Jeg håper det, at det kan være lavere terskel for at folk som har vært utestengt eller ikke har følt seg velkommen kan følge seg velkommen.