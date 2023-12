1/10 Kven kan krype til korset? Foto: Erlend Lånke Solbu Berre dei som trur på Gud, og vil ha tilgiving. Prestar som har mista trua si. Den som tilstår noko for ein prest. Alle. Det handlar om å tilstå at du har gjort noko dumt.

2/10 Korleis målar du fanden på veggen? Du legg skylda på nokon som er uskyldig. Du teiknar djevelen på ei kyrkje. Du påstår at noko er verre enn det faktisk er. Du skjeller ut nokon som fortener det.

3/10 Kva skjer når hovudet blir servert på eit fat? Eit menneske må sone for andres feil og manglar. Nokon blir stilt til ansvar for noko og vert straffa på hardt vis. Nokon blir hardt straffa utan å forstå kvifor. Nokon blir skremt til å vedgå noko som ikkje er sant.

4/10 Kan du høyre eit ramaskrik? Nei! Ramaskrik er å lage drama for ingenting. Ja! Det er eit høgt klagerop eller ein storm av misnøye. Nei! Det er eit innvendig hyl av glede. Ja! Når fotballsupporterar hyllar eigne heltar.

5/10 Kva gjer du når du "vender det andre kinnet til"? Foto: Erlend Lånke Solbu Du vil gi nokon høve til å slå deg. Du viser at du gir deg. Du vil hindre at ein krangel blir verre. Du viser at du ikkje er redd.

6/10 Er du god til å skilje klinten frå kveiten? Foto: Erlend Lånke Solbu Ja, eg er god til å vite kva som er rett og gale. Ja, eg veit godt forskjellen på kva som er bra og kva som er dårleg. Ja, eg er god til å halde ting frå kvarandre. Ja, det er lett å forstå skilnaden på reint og ureint.

7/10 Om du vel å «toe dine hender» .. Foto: Erlend Lånke Solbu .. fråskriv du deg ansvaret for eit problem. .. vaskar du hendene dine. .. gler du deg over andre si ulykke. .. gler du deg over eiga lykke.

8/10 Kva oppnår du med «å slå eit slag i lufta»? Foto: Erlend Lånke Solbu Du gjer noko som ikkje hjelper. Du vil vise at du kan slå frå deg. Du illustrerer ei indre kjensle av stor motstand. Du viser kor handlekraftig du kan vere.

9/10 Kva gjer du når du heng med hovudet? Foto: Erlend Lånke Solbu Du ber om tilgiving. Du er skamfull. Du har mista motet. Du er flau.

10/10 Er det bra å slå seg for brystet? Foto: Erlend Lånke Solbu Ja, det betyr at du set mot i deg sjølv. Nei. Det betyr at du er arrogant. Ja! Det er ein måte å vise kjærleik på. Nei, det betyr at du berre er opptatt av deg sjølv.