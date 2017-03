Aldri fått inn så mye penger på så kort tid

Kjedebrevet oppfordrer til å støtte Barnekreftforeningen, og den som tar utfordringen må betale én krone for hvert likerklikk, og fem kroner for hver kommentar.

– Siden 18. februar har vi fått inn 2,4 millioner kroner fra Facebook-kampanjen, det er det meste vi har fått inn på så kort tid, sier Anja Haug Tronrud, kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen.

Brit Gorset er leder for Styret i Barnekreftforeningen i Trøndelag, og har selv en gutt på 12 år som har hatt kreft halve livet.

Brit Gorset har selv en sønn som har hatt kreft i syv år. Hun synes det er flott at så mange tar utfordringen med kjedebrevet. Foto: Privat

– Han fikk Leukemi først når han var fem år, noe som har en behandlingstid på to og et halvt år. Etter to år fikk han tilbakefall, og for et halvt år siden var han ferdig med andre omgang behandling. Vi synes det er fantastisk at så mange engasjerer seg og gir penger til Barnekreftforeningen.

Stort engasjement

– Vi vet ikke noe om hvem som startet dette, ettersom kjedebrev stadig forandrer sak og form. Nå er saken å gi penger til Barnekreftforeningen, noe som har engasjert veldig mange, sier Tronrud.

Gorset har selv tatt utfordringen, og forteller at det er stort engasjement også i de andre fylkesstyrene for Barnekreftforeningen.

– Alle som sitter i fylkesstyrene har eller har hatt barn med kreft. At vi deltar på kampanjen, er med på å bevise at vi er seriøse og tar et tak.

Gorset har fått likerklikk og kommentarer til en verdi av 500 kroner. Barnekreftforeningen er fornøyd med alle bidrag, men vil ikke at noen skal føle seg presset til å bidra.

– Alle beløp er verdifulle, men vi ønsker at folk selv skal bestemme hvor seriøst de tar det, og hvor mye de vil donere, sier Tronrud.

Annenhver dag får et nytt barn i Norge kreft, derfor trenger Barnekreftforeningen mer penger til forskning.

– Fire av fem barn overlever kreft, og vi håper dette bidraget kan hjelpe til å redde det femte barnet, sier Tronrud.

Alle bidrag som kommer inn hjelper for at barn og ungdom med kreft skal få enda bedre behandling i fremtiden, enn det de får i dag.

– Norge ligger veldig langt etter med forskning i forhold til resten av Europa når det gjelder barnekreft. Det er derfor til stor hjelp med bidrag som dette,forteller Gorset.