Kvart fjerde år blir folkehelsemeldinga presentert. Der kjem det fram korleis det står til med folkehelsa i Noreg.

Helse- og omsorgsdepartementet legg dette fram for Stortinget. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har bidrege med dokument og anbefalingar.

– Eg er stolt av det vi legg fram, innleia Ingvild Kjerkol med under pressekonferansen.

Helseminister, Ingvild Kjerkol presenterer tiltak for perioden 2023–2027. Ifølge helseministeren vil dei jamne ut dei sosiale forskjellane i helse med denne meldinga.

– Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tobakksbruk og usunt kosthald blir trekt fram som dei viktigaste årsakene til sjukdom og tidleg død. Folkehelsemeldinga fokuserer også på psykisk helse, der statsråden fortel at det er store sosiale skilnader.

– Det handlar om tobarnsmora som vel bort fisk og grønt fordi ho må snu på kvar krone. Det handlar om bestefaren med alvorleg kols fordi han er avhengig av tobakk.

Ny tobakksstrategi

Ifølge helseministeren døyr rundt 5000 personar i Noreg kvart år på grunn av røyking.

Regjeringa presenterer ein ny tobakksstrategi i folkehelsemeldinga. Ingvild Kjerkol har ambisjonar om at ungar født etter 2010 skal bli tobakksfrie.

– Barn og unge er ein hovudprioritet. Barn bør vere beskytta mot å bli avhengig av tobakk og helserisikoane det fører med seg, seier Kjerkol.

Difor vil dei komme med fleire tiltak som kan hindre at barn og unge ikkje begynner med tobakksvarer.

Dei vil innføre:

Røykeforbod i private bilar der ungar er passasjerar.

Forbod mot røyking på utandørs leikeplassar, idrettsområde og haldeplassar, samt fellesareal i leilegheitskompleks.

Forbod mot nettsal av tobakkssvarar og e-sigarettar.

Standardiserte innpakkingar og forbod mot smakstilsettingar for e-sigarettar.

Nasjonalt program for røykeslutt.

Kjerkhol fortel også at dei vurderer røykeforbod på uteservering, offentlege strender, parkar og på festivalområder. Ho fortel at dei har gode erfaringar med dette i blant anna Finland og Sverige.

Vil jamne ut sosiale helseskilnader

Regjeringa vil også sette i gang eit arbeid med å sjå på forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke retta mot barn og unge.

Dei vil også sjå på gradvis innføring av skulemat for barn og unge. Dei meiner det også kan jamne ut helseskilnadane med å innføre eit sunt måltid i løpet av skuledagen.

– For å få ei vellykka innføring av dette på sikt, er det viktig å bruke kunnskap og erfaringar frå både skular, skuleeigarar, elevar og føresette. Det legg regjering opp til no, fortel Kjerkol.

I folkehelsemeldinga blir det også foreslått tiltak rundt psykisk helse og livskvalitet. Undersøkingar viser at ungdom med foreldre med låg inntekt og utdanning oftare slit psykisk.

– Dette er urettferdige skiljelinjer denne regjeringa vil gjere noko med. Det er viktig med breie tiltak retta mot heile befolkninga for å jamne ut sosiale forskjellar. Våre grep skal ha størst effekt for dei som treng det mest, men samtidig vere bra for alle, seier Kjerkol.

Før sommaren skal regjeringa legge fram ein eigen opptrappingsplan om psykisk helse.

Andre tiltak regjeringa vil innføre:

Vil etablere eit folkehelsepolitisk råd.

Sjå på ordninga med kommunelege med å endre tittelen til kommuneoverlege, utarbeide nasjonal rettleiar for samfunnsmedisinske oppgåver i kommunar og kommuneoverlegen sin funksjon.

Utarbeide vaksenvaksinasjonsprogram.

Helseministeren vil gi eit vaksinetilbod for vaksne som liknar barnevaksinasjonsprogrammet. Også dette er tiltak for å redusere skilnader, ifølge helseministeren.

– Eit mageplask

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er skuffa over folkehelsemeldinga som vart lagt fram. Dei meiner det er altfor lite konkrete tiltak. Generalsekretær, Frode Jahren meiner meldinga skyv problema framover i tid.

– Vi hadde ønsks oss ei sunn skatteveksling, som gjer sunn mat billigere og usunn mat dyrere, sterkere vern av barn og unge mot markedsføring og daglig fysisk aktivitet i skolen. Det vi får er videre utredning, men regjeringen skal ha ros for nye grep mot tobakk, skriv Jahren i ei pressemelding.