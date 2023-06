«La elva leve» nominert til åtte Amandapriser

– Våren brakte med seg noen overraskelser på filmfronten, og det gjenspeiles nå i Amanda-nominasjonene.

Det sier kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad. Onsdag rundt lunsjtider ble det kjent hvem som er de nominerte til årets Amandapris.

Den mest nominerte filmen med åtte nominasjoner er Ellos eatnu – La elva leve. Hakk i hæl er Krigsseileren med syv nominasjoner.

Kristine Kujath Thorp og Pål Sverre Hagen er nominert til beste kvinnelige og mannlige skuespiller for tredje år på rad, i år for sine roller i Syk pike og Krigsseileren.

Krigsseileren er nominert i åtte kategorier. Både Kristoffer Joner og Pål Sverre Haggen er nominert til beste mannlige hovedrolle for filmen. Foto: Roxanna Reiss / MerFilm

– Oppsiktsvekkende

I kategorien beste norske kinofilm er det Ellos eatnu – La elva leve, Syk pike og Den siste våren som er nominerte.

Hobbelstad synes det er oppsiktsvekkende at Norges oscarkandidat Krigsseileren ikke er nominert i kategoriene beste regi og beste film.

– Særlig siden det er et uhyre kostbart og krevende prosjekt å gjennomføre.

Hun forteller at juryen i stedet har valgt å trekke frem mindre omtalte filmer.

– Det siste året var et godt år for norsk film, og det er ikke nok nominasjoner til alle som fortjente dem. Jeg syntes likevel dette var overraskende.

NTNU-ansatt nominert

Filmen Norwegian Dream som er laget av regissør og NTNU-ansatt Leiv Igor Devold er nominert til tre priser: Beste manus, beste regi og beste mannlige skuespiller.

– Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk for den anerkjennelse som Amandajuryen viser det arbeidet vi alle har lagt ned i filmen, sier Devold.

Regissør av Norwegian Dream Leiv Igor Devold kan glede seg over at filmen er nominert i tre kategorier. Foto: Håvard Wettland Gossé

Devold er førsteamanuensis ved NTNU og har jobbet med filmprosjektet i over 10 år. Han mener det er spesielt viktig at en film som tematiserer skeiv kjærlighet, fremmedfrykt og arbeiderrettigheter får en slik anerkjennelse.

– Jeg ser hvor tøft det er for mange under årets pridemarkering, ett år etter skytingene under Oslo pride. Da er jeg ekstra glad over at en film med budskapet om at det skal være trygt for alle å komme ut, uansett hvem du er, løftes frem.

Hubert Miłkowski er nominert som beste mannlige skuespiller for filmen Norwegian Dream. Foto: Patryk Kin / Spætt Film AS / Storytelling Media