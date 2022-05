«Alle» lyver om hvor mye de spiser i løpet av en dag, avslører ny studie

– Dette avviser myten om at feite folk lyver mer om hva de spiser. Alle i denne studien, tynne eller tykke, feilrapporterte antall kalorier.

Det sier professor og forsker ved universitetet i Essex i Storbritannia, Gavin Sandercock, i en pressemelding.

Sammen med kolleger fulgte han en gruppe britiske, voksne mennesker fra 2013–2015. Målet var å vurdere hvor ærlige folk er med tanke på det daglige matinntaket.

Og resultatet, spør du?

«Alle» spiser en god del mer enn vi liker å innrømme.

Ikke veldig overraskende at man lyver om mat, mener norsk professor.

Drakk radioaktivt vann

221 personer deltok i studien. De hadde en gjennomsnittsalder på 54 år, og omtrent en tredjedel hadde BMI som tilsvarer overvekt.

Deltagerne var også jevnt fordelt på kjønn.

Hver og en måtte føre dagbok over hva de spiste og drakk i fire dager. Deretter måtte de drikke et spesielt tilberedt, radioaktivt vann i ti dager. Det ble samlet inn prøver av urin hver eneste dag.

Dette gjorde at forskerne kunne se hvor mye energi deltakerne faktisk brukte i løpet av 24 timer, ettersom de radioaktive elementene i vannet forsvinner jo flere kalorier som blir brukt.

Ved å sammenligne det rapporterte matinntaket og de faktiske brente kaloriene, var forskerne i stand til å si hvor mye folk spiste.

Og det var en god del mer enn deltagerne noterte i dagboka si.

Tre cheeseburgere fra McDonalds

Deltagerne selv hevdet å spise omtrent 1800 kalorier. Men resultatene viste noe annet.

Ut fra dataene kunne forskerne nemlig se at de i gjennomsnitt brente 2700 kalorier daglig. Dette førte til et gap på 900 kalorier, noe som tilsvarer tre cheeseburgere fra McDonalds.

Ekspertene konkluderte derfor med at dette var de ekstra kaloriene som ble konsumert i løpet av et døgn.

Overvektige personer unnlot å rapportere 1200 ekstra kalorier hver 24. time, mens normalvektige personer underrapporterte 800 kalorier.

Men ifølge forskerne utjevner dette tallet seg da større mennesker bruker mer energi i daglige gjøremål.

900 kalorier tilsvarer blant annet 300 cherrytomater, fem halvlitere med pils, syv små poser med saltet potetgull eller 18 epler. Foto: frukt.no

Hvorfor lyver vi?

Lars Fredrik Händler Svendsen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet en bok kalt «Løgnens filosofi».

Professoren sier man i utgangspunktet ikke trenger en grunn til å snakke sant, men at vi trenger en grunn for å lyve.

Lars Fredrik Händler Svendsen sier det er uvisst om vi lyver mest for oss selv eller andre. – Men vår tendens til selvbedrag er såpass sterk at jeg vil tippe at vi lyver mest for oss selv. Foto: CF-WESENBERG

– Vi lyver fordi noe i en eller annen forstand er problematisk eller ubehagelig for oss. Så tenker vi at en løgn vil løse problemet. Når det er sagt, må det fremheves at de fleste av oss er sannferdige overfor hverandre mesteparten av tiden.

Det å lyve om mat, tror Svendsen kan føles uproblematisk. Siden det ikke rammer noen andre.

– Når man har fortalt denne usannheten, vil man også ha en tilbøyelighet til å begynne å tro på den, sier han til NRK.

I tillegg mener han matinntak kan være såpass skambelagt, at det i seg selv kan føre til at man lyver.

Må endre fokus

Hvor mange kalorier hver og en av oss trenger i løpet av en dag, varierer. Det kommer blant annet an på aktivitetsnivå, forbrenning og kjønn. Menn trenger ofte mer mat inn enn kvinner.

Ifølge forfatterne av studien er mange retningslinjer og anbefalinger av kaloriinntak basert på selvrapportering.

– Historisk sett har man vært sterkt avhengig av at folk selv rapporterer hva de spiser. Dersom man erkjenner at målene for energiinntak er feil, kan det føre til at man setter mer realistiske mål, sier professor Gavin Sandercock.

Han mener også at man må slutte å tro at folk som er overvektige lyver mer om matinntaket sitt. Man bør heller bruke tid på det som er viktig: økt fokus på risikofaktorer for fedme.

Studien er nylig publisert i American Journal of Human Biology.