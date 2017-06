– Vi blir en berikelse for Trøndelag

I dag skal Stortinget vedta både kommunereformen og nye regioner. Høyre, Frp og Venstre går inn for at 11 kommuner skal slå seg sammen med tvang, men flertallet på Stortinget er knapt. Bare to stemmer skal til for å velte kommunereformen.

Med den nye reformen kan både Halsa på Nordmøre og Bindal i Nordland bli en del av Trøndelag.

MANGE FØLELSER: – Det blir ulidelig spennende. Det er uro i Frp, og det er lov å håpe at flertallet skal vippe i vår favør. Undere har skjedd før, sier en nervøs Bindal-ordfører Britt Helstad (Ap). Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Selv om vi skulle havne i Trøndelag, kommer jeg aldri til å føle meg trønder. Jeg er nordlending, og det kommer jeg alltid til å være. Dette handler om både følelser og identitet. Og når man blir tvunget til noe, oppstår det motkrefter, sier Bindal-ordfører Britt Helstad (Ap).

En lang vei

I Halsa er stemninga en litt annen. Mens Bindal med tavng slås sammen med Trøndelagskommunene Leka, Nærøy og Vikna, har Halsa vedtatt å slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord i Sør-Trøndelag.

– Nå er det mange som er spente på hvordan dette går. Det er mange som har vært engasjerte i dette, så nå venter vi bare på avgjørelsen, sier rådmann i Halsa kommune, Anita Oterholm.

Halsa startet med vedtak i kommunestyret om sammenslåing for ett år siden og har siden det hatt flere vedtak. I tillegg har innbyggere som har vært uenig i sammenslåingen gjennomført underskriftskampanjer.

– Vi har hatt en lang vei og mange diskusjoner både i kommunen og i kommunestyret frem til endelig vedtak, forteller Oterholm.

– En berikelse

Arbeiderpartiets Helga Pedersen mener at Rindal er en bedre kommune for Trøndelag enn Bindal. Foto: NRK

Halsabyggen Svein Grødal håper at det nå kan bli fred i kommunen, men er spent på hva sammenslåinga vil føre med seg.

– Jeg håper det slår positivt ut for kommunen vår i hvert fall, sier Grøndal.

Nå ser han frem til å bli en del av Trøndelag.

– Jeg bor såpass nærme grensa at det har ikke så mye å si. Nå skal det bli deilig å bli ferdig med dette. Det har holdt på lenge nok.

– Hva får Trøndelag med Halsa med på laget?

– De får et bra folk. Vi er nordmøringer per i dag, så de får jo noe bra fra oss også. Det er ikke tvil om at vi blir en berikelse for Trøndelag, smiler Grødal.

Vil bytte B med R

Også nordmørskommunen, Rindal, har hatt et ønske om å bli en del av Trøndelag. I dag foreslo partiet i Stortinget at Bindal fortsatt skal få høre til Nord-Norge, og at Rindal i stedet skal innlemmes i Trøndelag.

– Rindal har lenge hatt ett ønske om å bli trøndere, og det bør det tas hensyn til, sa Helga Pedersen fra Stortingets talerstol.

– Vi vil la innbyggerne i Bindal fortsette som egen kommune og som nordlendinger, så hvis bare B'en kan byttes ut med en R så er saken løst. Trøndelag får uansett en kommune ekstra, sa Pedersen.