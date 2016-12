– Gullflyndra var høytidsmat

– I 1939 fisket de 40 tonn med flyndre. Det er mye det, men så var det også livsnerven deres.

Sundfærs gullflyndre-fangst. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Willy Sundfær er femte generasjon flyndrefisker fra Inderøy. I dag driver han med fiske på hobbybasis. Hovedsakelig gullflyndre, eller rødspette som vi også kjenner det som.

– Min tippoldefar kom hit i 1880. Han flyttet inn i en stue ved Strømbroen og levde av fiske.

Den fineste restaurantmat

– Vinje skrev om flyndra i Ferdaminne på 1860-tallet, han skrev at gullflyndra i Borgenfjorden smeltet på tunga.

I mange år gikk flyndra med nattog til Oslo. Fine fruer på Frogner, utflyttede Inderøyninger og andre med gourmetgane traktet etter gullflyndra fra Børgin.

– Hovedleveransen vår var til Oslo. Den ble sendt levende nedover. Folk hadde flyttet herfra og ville ha flyndre.

Dampet gullflyndre ble en gang i tiden sett på som den fineste restaurantmat. I dag blir den stort sett tilbudt som panert eller fritert rødspette.

NRK-legende Jahn Otto Johansen ønsket seg gullflyndre under Inderøy-besøk. Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Matvaner endrer seg, men det var den klassiske varianten NRK-legenden og matkjenner Jahn Otto Johansen ble servert da han var på inderøy-visitt.

– Jeg var der oppe for å holde et foredrag om Nils Aas. Da sa jeg at jeg kom på en betingelse, jeg ville ha gullflyndre. De fisket den og jeg fikk den servert på Øyna med utsikt over dette utrolige landskapet. Den smakte aldeles perfekt med poteter og smeltet smør til. Det var et himmelsk måltid.

Livsnerve og inntekt

Flyndre- og sildefiske var en livsnerve for mat og inntekt på Inderøy.

– I 1939 fikk de 1 krone og 10 øre per kilo flyndre. Det var mye penger på den tiden.

Willy Sundfær kommer til å fortsette med fiske så lenge han kan. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Det het torget ved fiskerstuen. Hver lørdag kom mennene for å kjøpe flyndre. Det var særlig menn fra storgårder, de brukte flyndren som helgemat.

– Gullflyndra var også høytidsmat. Flere steder ble den brukt på julekvelden.

Selv om fiskingen kunne foregår på hobbybasis i dag, kommer Sundfær til å fortsette så lenge han kan.

– Jeg klarer ikke å la være. Jeg har gjort dette siden jeg var et lite barn og jeg trives med det. Hos oss fisker vi fra juli til jul!