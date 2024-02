Sommeren 2023 begynte de første meldingene om revet sau i Trøndelag å tikke inn hos Statsforvalteren.

Dette var som normalt i et fylke hvor konflikter knyttet til sau og rovdyr er velkjent kost. Mer unormalt var det at meldingene denne gang ikke gjaldt bjørn, men ulv.

– Ut fra det vi har fått av DNA-analyser så er ulven en tispe som har vært alene.

Det forteller Marte Lilleeng. Hun er seniorrådgiver i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Den enslige ulvetispa viser seg sjelden, men her løper den forbi stuevinduet til en familie sør i Trøndelag. Du trenger javascript for å se video. Den enslige ulvetispa viser seg sjelden, men her løper den forbi stuevinduet til en familie sør i Trøndelag.

Ble først observert på viltkamera

Folk som har jaktet på ulven i hele sommer, sier til NRK at ulvetispa trolig har kommet fra Sverige via Innlandet.

– Vi ble svært overrasket da det dukket opp en ulv i bildene fra viltkameraet jeg hadde satt opp i skogen, forteller Per Gunnar Nordløkken i Midtre Gauldal.

Han var en av de første som klarte å dokumentere at en ulv hadde kommet til Trøndelag.

Foto: Per Gunnar Nordløkken / viltkamera

Store erstatningsbeløp

Siden har streifulven beveget seg i et stort område mellom flere kommuner.

I Midtre Gauldal, Melhus, Heim, Orkland og Rindal er det dokumentert sauetap som følge av ulven, ifølge Statsforvalteren.

– Vi har erstattet 560 sau og lam til den ulven, sier seniorrådgiver Lilleeng.

De høye tallene for utbetalt erstatning til saueeiere i Trøndelag i 2023 forklares i stor grad med denne ene ulvetispa sør i fylket.

Vanskelig jakt

– Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på denne ulven gjennom sommeren i fjor, men fellingslagene lyktes ikke med fellingen, sier Marte Lilleeng.

Lars Olav Moen er jaktleder for fellingslaget i Heim kommune, hvor ulvetispa har oppholdt seg store deler av vinteren.

– Vi har ved flere tilfeller vært nær, men ikke nær nok til å få avlivet ulven, sier Moen.

– Sist for en ukes tid siden, i fjellet, var vi på jakt etter den, men kom aldri nær nok til å få løst et skudd som var sikkert, sier jaktleder Lars Olav Moen i Heim kommune. Foto: privat

Mangler hunder til ulvejakt

– Hunder spiller en viktig rolle i et skadefellingsforsøk. Det er ikke kjempemange gode ulvehunder i Norge. Hundene vi har hatt tilgang på har nok gått for langt unna til at det ble nært nok en reell god sjanse, sier jaktlederen.

– Neste gang det skal jaktes på ulven i vår kommune skal vi låne hunder fra Sverige, sier en annen jaktleder til NRK.

Miljødirektoratet har nå på nytt gitt fellingstillatelse på ulven. Tillatelsen gjelder denne gang hele februar og mars måned 2024.