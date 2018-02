Johan Wicklund er professor ved Nord Universitet, og har forsket på 14 gründere med diagnosen ADHD.

Johan Wicklund er professor ved Nord Universitet og har selv diagnosen ADHD. Foto: Svein-Arnt Eriksen/Nord Universitet

Studien viser at når det kom til nyskaping og entreprenørskap handlet de med ADHD gjennomgående på impuls, fordi de var utålmodige og fordi de søkte noe nytt.

– Vi fant ut at trekk og symptomer forbundet med ADHD gjennomsyret arbeidet deres i eget firma. Alle trakk fram som en stor fordel at de kunne jobbe på tider av døgnet der de var full av virkelyst og ta seg fri på andre tider når energinivået var lavere. Flere av dem fortalte at de hadde startet bedrift på ren impuls fordi de kjedet seg i jobben de hadde tidligere, sier Wicklund til forskning.no, som omtalte saken først.

– Kjernetid hvor alt fungerer bedre

Kent Rønning er bosatt i Trondheim og fikk diagnosen ADHD i voksen alder. Han sleit seg gjennom skoletida, og skjønte aldri hva som var problemet. For noen år tilbake var han i en jobb han virkelig mestra, men etter ei stund hadde han jobba så hardt og lenge at kroppen til slutt sa stopp.

– Når energien er på topp så er vi ofte ustoppelig, men en fare for oss selv. Vi trenger ofte et tilrettelagt arbeidsmiljø, og jeg trenger å bli begrenset, samt være disiplinert på sunne og gode vaner sier han til NRK.no.

Rønning har ei kjernetid hvor han fungerer aller best.

– Fra åtte om morgenen til omtrent 14 på ettermiddagen fungerer jeg svært godt. Da kan jeg bruke omtrent fem minutter på å skrive en velformulert mail. Skriver jeg den samme mailen etter klokken 14, kan jeg bruke mange timer – og resultatet blir ikke bra, forteller han.

Utvikler sin egen app

Rønning valgte tidlig entreprenørskap som sitt yrke. For fem år siden fant han og tre andre ut at de ville se på utfordringen med inaktivitet i samfunnet. Resultatet ble en app som skal hjelpe inaktive til å bli mer aktive.

– Dette med inaktivitet er noe som alltid har forundret meg, og selv er jeg personlig trener med erfaring fra helsesektoren. I mange år har vi utvikla konseptet, og nå begynner vi å nærme oss målet, sier Rønning til NRK.

Det å få jobbe selvstendig har vært bra for mannen med ADHD.

– Jeg vil egentlig anbefale alle med ADHD om å finne sin indre motor og bruke den, men det som er viktig i en slik prosess er å finne mennesker som kan gjøre deg bedre. Det er viktig å finne andre som kan fylle de rollene som vi sliter med å fylle. Det er helt avgjørende for å lykkes, sier han.

– Husk at det er en funksjonsnedsettelse

Gry Lunde sier man bør huske at det å ha ADHD først og fremst er en funksjonsnedsettelse. Foto: privat

Gry Lunde er generalsekretær i ADHD Norge. Hun sier forskninga er interessant, men at det er viktig å huske at ADHD først og fremst er en funksjonsnedsettelse.

– Diagnosen settes først og fremst fordi man har en funksjonsnedsettelse. Denne innovasjonen, skaperkraften og energien er jo på tross av, ikke nødvendigvis på grunn av, sier hun til NRK.

– Vi vet jo at det er en del gründere som har diagnosen i Norge. Det hadde vært flott om disse i større grad hadde stått fram, for da kan dette være forbilder for dem som strever.