11 husstander isolert etter stort jordras

– Det var skremmende å se, sier Jørn Otto Røed, som sammen med kona Lill Tove Røed oppdaget det store raset søndag morgen.

De var på vei fra 50-års dag, og fikk varslet Vegtrafikksentralen om raset på fylkesveg 7128 ved Sør-Eitran i Nærøysund kommune i Trøndelag.

Røed sier at de er takknemlig for at det har gått bra og at ingen er tatt av jordraset. Raset må ha skjedd fort.

– Rekkverket er blåst bort. Gedigne masser har vært i sving, forteller han til NRK.

OPPDAGET RAS: Slik så det ut da Jørn Otto Røed og kona oppdaget raset. De var de første på stedet søndag morgen. Foto: Jørn Otto Røed

Geolog på stedet søndag

Geolog har vært på stedet og kommer til å ta en ny vurdering mandag. Raset sperrer vegen inn til Sør-Eitran i Nærøysund kommune i Trøndelag. Der er 11 husstander isolert.

– Geologen vil komme tilbake mandag og venter til jordrraset har stabilisert seg, forteller trafikkoperatør Mohamad Amira ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Raset er så stort at vegen også blir stengt mandag. Ryddearbeidet vil ta tid.

Isolert

Jordraset dekker 50 meter av fylkesvegen med en bredde på 100 meter. Det skal ikke ha oppholdt seg personer i rasområdet. Ingen bygninger er i området der raset har gått.

– Mellom 15 og 20 personer er isolert, forteller enhetsleder i Nærøysund kommune, Kurt Kristiansen.

STORE KREFTER I SVING: Trær, jordmasser og rekkverket er tatt av jordraset. Foto: Otto Benjamin Røed

Vurderer tiltak

– Nærøysund kommune vil avvente geoteknikers bedømming av rasstedet før det eventuelt settes inn tiltak for å frakte beboerne ut av området via sjøvegen, står det på kommunens nettside. Kommunen har kontakt med redningsskøyta i Rørvik og AMK-sentralen er varslet om at 11 husstander er isolert.

Det var klokka 06.40 søndag at vegtrafikksentralen i Midt-Norge fikk melding om jordraset på fylkesvegen. Det er ingen omkjøringsmuligheter på stedet. Dette er den eneste vegen inn til Sør-Eitran.

Ansatte kjøres på jobb i båt

Ansatte på Osan settefisk på Sør-Eitran forteller at det blir satt opp båt mandag morgen. Svein Oluf Øren forteller til NRK at Midt-Norsk Havbruk setter opp båten. 10 ansatte blir med denne båten på jobb.

De som er på helgevakt på anlegget blir fraktet ut mandag, melder Adresseavisen.

ISOLERT: Mellom 15 og 20 beboere på Sør-Eitran i Trøndelag er isolert etter at det har gått et stort jordras på fylkesvegen.