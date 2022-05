Slik som det er i dag er det mange som kvier seg for å flytte til grensekommunen og leve på normale lønninger, mener ordfører i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng.

Og derfor haster det med å få inn tiltak.

– Det må kanskje være dobbelt barnetrygd, gratis barnehage og SFO, og kanskje det til og med må være at vi må ha høyere lønninger slik at vi kan reise og besøke familiene våre sørpå.

I dag har kommunen under 10.000 innbyggere. I fjor mistet Sør-Varanger 178 av dem, det flyttet altså ut én fra kommunen annenhver dag.

Ordføreren mener tiltakene må være sterkere enn blant annet finnmarksfradraget og avskriving av studielån.

– Vi må ha sterkere tiltak for at folk skal flytte hit og at de skal bli boende her, sier Norum Bergeng og legger til:

– Jeg tenker kanskje å ha det man kaller svalbardskatt eller ingen skatt i det hele tatt. Det er kanskje det aller første og viktigste.

Støre ser bekymret på fraflyttingen

Regjeringen lager nå en stor distriktsmeldingen som skal gå igjennom de største utfordringene i distriktspolitikken.

– Det er mange tiltak som er satt inn her i Finnmark. Det er ikke arbeidsgiveravgift, fortere avbetalt studielån og så videre. Vi er opptatt av å se på alle tiltak, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Mandag 9. mai besøkte Støre Kirkenes for å lytte til bedrifter som sliter på grunn av sanksjonene mot Russland. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Og befolkningsnedgangen i Øst-Finnmark er noe han ser på med bekymring.

– Det er viktig ikke bare for folk som ønsker å bo her, men også for Norges posisjon i nord. Det å ha folk opp mot Arktis og grensen til Russland er viktig for sikkerheten vår.

Les også: Støre om Putins tale: – Feil på feil på feil

– Det skal bo flere folk i Øst-Finnmark

Norum Bergeng mener grensekommunen må tilby noe mer enn ordinær stilling for å få folk til å bosette seg.

For det er kommunen helt avhengig av da de ikke klarer å produsere befolkningen selv.

– Alle ministrene som har vært på besøk, sier jo at det skal bo folk i Øst-Finnmark. Og ikke nok med det, det skal bo flere folk i Øst Finnmark. Da må man ha noe å tilby dem, sier ordføreren i Sør-Varanger kommune.

Ordfører Lena Norum Bergeng mener man bør diskutere tiltakene i Øst-Finnmark for å få flere til bosette seg. Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Har du inntrykk av at det er evne eller vilje til slike tiltak?

– Man har ikke vist det hittil. Men vi har kanskje ikke vært så store pådrivere, heller, svarer Norum Bergeng.

Støre mener det er mange muligheter i Finnmark knyttet til energi, ressursene i havet og reiseliv.

Men det gjelder å legge til rette for at ressursene kan utnyttes og at ungdommen kan ha tro på det.

– Vi må se på alle tiltak. Så må vi få til næringer som gir folk jobb. Det tror jeg er det aller viktigste, sier statsministeren.