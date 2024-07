Saken oppsummert: Regjeringen har vedtatt å stanse salget av eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard, noe som har vekket sterke reaksjoner.

Eierne av eiendommen, Aktieselskabet Kulspids, mener saken kan høre hjemme hos Den internasjonale domstolen (ICJ).

Flere eksperter, inkludert professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, mener regjeringen har en dårlig sak foran seg, dersom saken havner hos ICJ.

Det er bekymring for skadevirkninger for nasjonale sikkerhetsinteresser dersom eiendommen blir solgt til uønskede aktører.

Næringsminister Cecilie Myrseth og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fastholder at vedtaket ikke er i strid med Svalbardtraktaten.

Advokat Arnt Angell mener vedtaket kan sette i spill Norges forvaltning av Svalbard i henhold til traktaten.



Regjeringens vedtak om stanse salget av den private eiendommen Søre Fagerfjord på Svalbard vekker sterke reaksjoner.

– Det er bekymringsfullt at myndighetene nå ikke tar hensyn til begrensningene som ligger på norsk myndighetsutøvelse på Svalbard.

Det sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Mads Andenæs, til NRK.

Eierne av eiendommen Søre Fagerfjord, Aktieselskabet Kulspids, har reagert sterkt på vedtaket. Advokat Per Kyllingstad, som representerer selskapet i salget av eiendommen, uttalte tirsdag at han mener saken kan høre hjemme hos Den internasjonale domstolen (ICJ).

Skulle regjeringens vedtak bli brakt inn for ICJ, mener Andenæs at regjeringen har en dårlig sak foran seg.

– Hvis spørsmålet på en eller annen måte hadde kommet opp for Den internasjonale domstolen i Haag, så er det en god sak (for eierne, journ.anm.), sier han.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er uenig med Andenæs. Selv mener han vedtaket er «trygt innenfor» de rammene Svalbardtraktaten stiller, noe han påpekte i torsdagens Dagsnytt 18. Les Sejersteds svar lenger ned i saken.

Russisk og kinesisk interesse

Da salget av eiendommen ble kjent, uttalte Kyllingstad til Dagbladet at de anser Kina som en «svært nærliggende og reell kjøper» av eiendommen.

Selv ønsker ikke den kinesiske ambassaden i Oslo å besvare NRKs spørsmål i saken.

– Vi har ingen kommentar til vedtaket som er tatt av den norske regjeringen basert på nasjonal rett, skriver ambassaden.

Videre fastholdes det fra ambassaden at alle land bør overholde internasjonale traktater og internasjonal folkerett, slik som Havrettskonvensjonen og Svalbardtraktaten.

– Kina har ingen geopolitiske eller sikkerhetsmessige hensyn i den arktiske regionen, og er villig til å samarbeide med alle land, inkludert Norge for å opprettholde fred, stabilitet og bærekraftig utvikling i Arktis basert på prinsippene om respekt, samhandling, vinn-vinn-resultat og bærekraft.

INGEN KOMMENTAR: Den kinesiske ambassaden i Norge. Foto: Håkon Marius Brustad / NRK

Russlands ambassade avviser på sin side noen interesse for eiendommen.

– Det ble utvist ingen interesse for kjøp av det nevnte arealet i Russland, så Ambassaden ser ingen grunn til å kommentere dette temaet, skriver ambassaden i en e-post til NRK.

NRK presiserer at det bare er stater som kan påberope seg traktatbrudd, og med det bringe saken inn for Den internasjonale domstolen. Kulspids kan klage vedtaket inn til domstolen på vanlig måte. Selskapet har verken avvist eller bekreftet om dette er aktuelt.

Dersom saken havner hos ICJ, vil dette være første gang siden 1993, hvor Norge og Danmark møtte i tvist som gjaldt fiskerisonen mellom Jan Mayen og Grønland.

AVVISER: Den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Støtte

Tirsdag uttalte en av landets fremste eksperter på Svalbardtraktaten, professor emeritus i folkerett ved UiO, Geir Ulfstein, at vedtaket fra regjeringen er i strid med traktatens artikkel 7 om likebehandling.

Vedtaket kom som følge av bekymring for skadevirkninger for nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette dersom eiendommen hadde blitt solgt til uønskede aktører.

Jusprofessor Andenæs sier han stiller seg bak Ulfsteins uttalelser. Noe også advokat i Elden advokatfirma, Arnt Angell, gjør.

– Min første tanke var at dette må være i strid med Svalbardtraktaten, som gir alle land rett til å erverve eiendom. Det og da benytte sikkerhetsloven for å spesifisere hvilke land som eventuelt kan kjøpe eiendommen, mener jeg er i strid med Svalbardtraktaten, sier sistnevnte.

Angell bistod de private eierne av Svalbard-eiendommen Austre Adventfjord med salget. Eiendommen ble kjøpt i 2016 av staten for 300 millioner kroner.

NRK gjør oppmerksom på at Andenæs representerte det latviske snøkrabberederiet Sia North Star i deres sak mot staten.

SVALBARD: Advokat Arnt Angell bistod i salget av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard. Foto: Elden Advokatfirma

– Uavhengig av kjøper

NRK har forelagt Andenæs og Angells uttalelser for næringsminister Cecilie Myrseth og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Myrseth fastholder at vedtaket ikke er i strid med Svalbardtraktaten. Videre henviser hun til Sejersted, som er deres representant i saken, for juridisk uttalelse.

Han mener Angells uttalelse om at vedtaket spesifiserer hvilke land som eventuelt kan kjøpe eiendommen, er galt.

– Vedtaket pålegger plikt til å innhente departementets samtykke ved ethvert tilfelle av forhandlinger eller salg, uavhengig av hvor kjøper kommer fra.

ADVOKAT: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted representerer Nærings- og fiskeridepartementet i saken. Foto: Hallvard Norum / Hallvard Norum

Selv reagerer Angell på at regjeringen fatter et slikt vedtak for en eiendom som ligger 40 kilometer fra Longyearbyen, og mener det fremstår som «unødvendig» og et visst overspill.

– Det er eierne selv som har satt saken på spissen, ved å markedsføre eiendommen internasjonalt som en mulighet til å bygge infrastruktur i det som er regulert som nasjonalpark. Vi bare tar dem på ordet, ved å stadfeste den heftelsen som har ligget på eiendommen siden 1919, svarer Sejersted om Angells mening.

Regjeringsadvokaten påpeker at vedtaket er et føre-var vedtak, for å unngå «unødig uro og sikkerhet». Noe han beskriver som «nødvendig og forholdsmessig».

Les Sejersteds videre begrunnelse til hvorfor vedtaket ikke er et traktatbrudd lenger ned i saken.

– Alvorlig

Selv mener advokat Angell at vedtaket, som han anser som et traktatbrudd, kan sette i spill Norges forvaltning av Svalbard i henhold til traktaten.

– Dersom det blir stadfestet at regjeringen har brutt Svalbardtraktatens artikkel 7, hvor alvorlig vil det være for regjeringen?

– Jeg vil si at det er relativt alvorlig. Dette er en situasjon som vi aldri har vært oppe i før. Vi må jo tenke at de andre nasjonene som har tilsagt traktaten, kan sette spørsmålstegn ved hvordan Norge utøver den suvereniteten de er tillagt over Svalbard.

– Der kan det komme reaksjoner som er vanskelige å forutse, fortsetter han.

Selv anser han det er mer sannsynlig med reaksjon fra stater Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Ingen reaksjoner

På spørsmål om regjeringsadvokaten er kjent med at det har kommet noen reaksjoner, svarer han:

– Nei, det er vi ikke kjent med. Og det ville også være litt rart, siden dette vedtaket er rettet mot et norsk selskap, og ikke mot noen utenlandsk aktør.

Sejersted avviser at vedtaket bryter med traktatens artikkel 7, slik flere nå mener. Det har, etter deres syn, ikke komme frem noe som nå tilsier en fornyet vurdering av om vedtaket er i tråd med traktaten.

Videre viser han til fem grunner, som han mener hver for seg «tilstrekkelig», til dette.

– Som tidligere presisert, er staten helt uenig i at vedtaket strider mot Svalbardtraktaten artikkel 7. Tvert imot er det trygt innenfor de rammer traktaten setter. Det er rettslig sett flere grunner til det, som hver for seg er tilstrekkelig.

Derfor er ikke vedtaket i strid med Svalbardtraktaten: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener det er fem grunner, som han mener hver for seg «tilstrekkelig», til dette. – For det første dekker ikke ordlyden i art 7 et vedtak som dette, som retter seg mot selskapet og dagens eiere og kun pålegger dem rådighetsbegrensninger i form av plikt til å melde inn, samt innhente samtykke før forhandlinger eller salg. For det andre er de kravene som settes til varsling og samtykke ikke avhengige av nasjonal tilhørighet, og vil gjelde for alle potensielle interessenter, uansett hvor de kommer fra. For det tredje er vilkårene begrunnet i hensynet til å unngå salg til en aktør som vil kunne «bruke eiendommen til å utfordre norsk lovgivningsmyndighet og verneregulering på Svalbard», som er et legitimt hensyn under traktaten, som vil kunne brukes til å avslå salg, etter en konkret vurdering. For det fjerde er innholdet i vedtaket i all hovedsak uansett bare en stadfestelse av den privatrettslige heftelsen som har ligget på eiendommen siden 1919, og som gir departementet rett til å nekte samtykke til salg, uavhengig av traktaten. Og siste, men ikke minst er vedtaket rettet mot et norsk selskap, og de norske eierne, som uansett ikke kan påberope seg de folkerettslige bestemmelsene i traktaten. Det er heller ikke slik at traktaten forbyr norske myndigheter å behandle egne borgere og bedrifter strengere enn aktører fra andre land. – Det kan tilføyes at innenfor rammene av traktaten vil norske myndigheter selvsagt ha adgang til å vurdere formålet bak kjøpet, enten dette er til stater eller privatpersoner. Herunder må staten kunne sikre at eiendommen ikke antas brukt til militære formål i strid med traktaten, eller til å utfordre norsk suverenitet og lovgivningsmyndighet på Svalbard. – Det kan tilføyes at dersom det skulle komme en begrunnet anmodning om salg av eiendommen eller aksjene til en bestemt aktør, så vil det selvsagt bli behandlet på vanlig måte, som angitt i vedtaket, og innenfor de krav som folkeretten oppstiller.