Kirkenes: Puster lettet ut over at russere kan fortsette å legge til kai

– Det er bra for oss. Det er en kjempenyhet. Jeg fryktet det verste, sier hovedtillitsvalgt Rainer Ingebrigtsen på skipsverftet Kimek.

En stor del av omsetningen til verftet i Kirkenes kommer fra russiske fiskebåter. De ansatte puster i dag derfor lettet ut. De russiske fiskebåtene rammes nemlig ikke når Norge nå innfører EUs ferskeste sanksjoner.

– Det er dette vi har håpet og trodd på hele tiden, at man skulle unnta russiske fiskefartøy, sier direktør Greger Mannsverk på Kimek.

Greger Mannsverk er direktør ved verftet Kimek. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Han har hatt besøk av mange politikere de siste månedene. Da har han forklart dem hvor viktig den norsk-russiske handelen er for både Kimek og andre bedrifter i Kirkenes.

Nå kan han delvis senke skuldrene.

– Det betyr at vi fortsetter så langt det lar seg gjøre å drive «business as usual», men så aner vi ikke hvor lenge vi kan gjøre det ut ifra Swift, sperringer, banker og pengeoverføringer, sier han.

Fagarbeider Tor Eliseussen har også et bredt smil når NRK er innom verftet fredag formiddag.

– Det har var en kjempenyhet for oss som jobber her. For å si det sånn, så håpet jeg at regjeringen skulle gjøre jobben for oss her oppe i nord.

– Blir det feiring i kveld?

– Ja, det blir nok det. Det må man kunne unne seg etter en sånn nyhet.

– Hva skal den bestå av?

– Det blir nok noen pils, det må det bli. Og godt selskap, sier Eliseussen.

Men fra neste helg stenges imidlertid andre russiske fartøy ute fra norske havner, med unntak av Svalbard. Samlet sett betyr det at to av tre russiske skipsanløp til Norge kan fortsette som før.

På land stenges grensen for russiske vogntog og en rekke varer. Det gjelder med umiddelbar virkning.

Tett samarbeid med russere

I Kirkenes har det i årtier foregått tett samarbeid mellom nordmenn og russere. Flere bedrifter i Kirkenes lever av handel med russere. De har fryktet at sanksjonene mot Russland skulle ramme dem selv i større grad enn det vil ramme russere. Norge har imidlertid kommet med en krisepakke. Den skal særlig bistå Kirkenes-bedrifter som vil tape inntekter som følge av sanksjoner mot Russland.

Ordfører Lena Norum Bergeng i Sør-Varanger er også lettet over at regjeringen ikke stenger ute russiske fiskere.

– Det er veldig bra. Ikke bare for Sør-Varanger sin del, som er veldig avhengig av de russiske fartøyene, men det er bra for hele Norge at fiskeri blir opprettholdt som et samarbeid.

Likevel vil kommunen rammes av sanksjonene fordi russisk godstrafikk ikke lenger får slippe inn over Storskog grensestasjon. En bedrift i Kirkenes har en fabrikk i Russland der varer sendes til Norge. Hvordan den rammes er uklart.

– Det er en sak vi må se på, hvordan vi skal løse det, sier Bergeng.

Ordfører Lena Norum Bergeng i Sør-Varanger beskriver de siste ukene som vanskelige fordi man ikke har visst hva som ville skje. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Fortsetter samarbeid om fisk

Både forskere og fiskere har advart om konsekvensene dersom Norge bryter samarbeidet om fiske med Russland. Avtalen som ble iverksatt på 70-tallet har fordelt kvoter mellom landene, og forhindrer overfiske.

At avtalen ikke rammes av sanksjonene, beskriver Norges Fiskarlag som beroligende.

– Det ser vi som veldig viktig, sett ut ifra biologisk hensyn og forvaltning av bestandene, sier Kåre Heggebø som leder Norges Fiskarlag.

– Hva betyr det for norsk fiskerinæring at russiske fartøy fortsatt vil kunne levere fisk?

– For norsk fiskerinæring så betyr det forholdsvis lite. Akkurat det som blir landet i Norge har selvfølgelig betydning for bedrifter, men vi er på et nivå der vi tenker mindre på den økonomiske siden og heller mer på den økologiske framtiden, sier han.