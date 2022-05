I talen trakk Putin sammenligninger med andre verdenskrig, og sa at «spesialoperasjonen» i Ukraina var et svar på trusselen fra Nato.

– Han forsøker å si at dette var gjort som et forsvar mot at Nato nærmest skulle gå til angrep på det russiske Krim. Det er jo feil på feil på feil. Det må vi avvise, sier Støre til NRK.

Statsministeren valgte å besøke Sør-Varanger mandag. Grensekommunen har tette forbindelser med Russland, og det lokale næringslivet har mange russiske kunder.

Dermed er de indirekte hardt rammet av krigen i Ukraina. Støre møtte først til en orientering ved reiselivsbedriften Kirkenes Snowhotel. Senere skulle han videre til verftet Kimek og Barentssekretariatet.

Fortelling om at Russland er truet

Mellom slagene kommenterte han krigen i Ukraina og Putins tale på det russerne kaller seiersdagen.

– Det er en fortsettelse av en historiefremstilling som har vært Putins fra starten. Hans egen fortelling er veldig langt unna det som skjer i Ukraina. Det er en feststemt parade i Moskva som står veldig langt fra krigens gru i Ukraina, sier Støre.

Kontrasten mellom krigens gru i Ukraina og militærparadene i Moskva på seiersdagen kunne ikke vært større, mener Jonas Gahr Støre. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

– Vi må kreve at denne krigen stopper og at det blir politiske samtaler, ikke krig som går så kraftig ut over sivile – og også russere: De mister jo mange soldater i denne krigen.

– Hvilke konsekvenser får det når den russiske befolkningen blir matet med denne fortellingen om at det er Nato som er skyld i dette?

– Det er også en fortsettelse av det som er skjedd i Russland de siste årene, med statlig kontroll over mediene, der man slår hardt ned på opposisjonen – de som har andre fremstillinger, og denne veldig entydige fortellingen fra Putin om at Russland er truet fra alle kanter.

Verre før det blir bedre

Mens Putin talte i Moskva, traff fire missiler Odesa, og flyalarmen gikk i Kyiv.

– Jeg tror ikke dette var det Putin hadde sett for seg med den såkalte militæroperasjonen. Han så for seg at han ville få kontroll over Ukraina, og at mange i Ukraina ville støtte opp om krigen. Det er det motsatte som har skjedd, sier statsministeren.

– Jeg tror fortsatt at det kommer til å bli en god del verre før det kanskje en dag kan bli bedre. Krig ødelegger så mye, driver mennesker på flukt og tar så mange liv.

Støre mener Norge må være tydelige på hvilke verdier som er i spill.

– Ukraina har rett til å forsvare seg, men vi som naboland har rett til å si kraftig ifra og støtte Ukraina når de forsvarer seg selv, sier Støre.

– Dette er ikke rettet mot Russland. Russland er et land vi ønsker et normalt naboforhold til, men det er det russiske lederskapet som gjennom utviklingen i en mye mer autoritær retning avviker fra det som må være Europa i vår tid.

Droppet feiring

Støre sier han forstår vedtaket i Kirkenes om ikke å markere frigjøringsdagen sammen med russiske representanter, slik det så langt har vært tradisjon for.

Han mener Russland har all grunn til å markere belastningen de var igjennom under andre verdenskrig, men mener markeringen har endret seg.

– For noen år siden var 9. mai mer en minnedag for det som skjedde da.

– Det er Putin som har gjort denne dagen til en showparade for det moderne russiske militæret. Kontrasten mellom det vi har sett på Den røde plass i dag og den gru som krigen er i Ukraina, kunne ikke blitt større.