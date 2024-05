– Før var Norge en smal Nato-landstripe i nord med grense mot Russland. Nå blir hele Nordkalotten et felles operasjonsområde for Nato. Det gjør at man må tenke helt nytt rundt forsvarsplanene våre.

Det sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn. I morgen skal han presentere det nye valgprogrammet for partiet.

Der foreslås det for første gang å:

«Oppdatere norsk basepolitikk for å åpne for større nærvær av allierte styrker på norsk territorium, særlig for å muliggjøre fast samarbeid med våre nye Nato-allierte i Norden.»

Sveinung Rotevatn (V) tror permanente utenlandske militærbaser vil styrke forholdet mellom våre allierte. Foto: Torstein Bøe

Altså vil de tillate utenlandske militære styrker å sette opp baser på norsk jord. Det strider mot det som hittil har vært norsk basepolitikk.

Men Rotevatn mener permanente allierte styrker på norsk jord vil føre til et langt tettere samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland:

– Sverige og Finland har stor konsentrasjon av styrker lenger sør, mens vi har hele nord, hvor svenske og finske styrker kan utplasseres, sier Rotevatn.

Hva er «Baseerklæringen»? Ekspander/minimer faktaboks Baseerklæringen er en avtale mellom Norge og USA som ble signert i 1949.

Avtalen innebar at Norge ikke ville tillate fremmede makter å etablere militærbaser i Norge i fredstid.

Denne avtalen ble en del av grunnlaget for Norges medlemskap i Nato.

Baseerklæringen har siden blitt tolket som at Norge ikke vil tillate lagring av atomvåpen på norsk jord.

Avtalen har vært gjenstand for debatt, spesielt i forbindelse med spørsmålet om lagring av atomvåpen.

Til tross for debatten, har avtalen vært en viktig del av Norges sikkerhetspolitikk og forholdet til USA.

Ikke første gang

Helt siden 1949 har Norge sagt at vi ikke tillater utenlandske makter å sette opp militære baser innenfor våre landegrenser.

Men Venstre er ikke først ute med å foreslå en endring. For to år siden sa Sylvi Listhaug at Frp ville åpne for utenlandske militærbaser i Norge.

Tidligere i år signerte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) avtalen med USAs ambassadør om at de skal få bygge åtte nye «omforente områder». Der kan USA bygge ut militær infrastruktur.

Partiet Rødt er imot slike forslag.

– Baseavtalen undergraver prinsippene bak den norske baseerklæringen, som har vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949. Ingen fremmede makters baser på norsk jord i fredstid.

Det sa Bjørnar Moxnes, forsvarspolitisk talsperson i Rødt tidligere i vinter.

– Rødt kommer til å stemme mot enhver innlemming av nye baser, noe som betyr at Norge skal gi fra seg enda mer kontroll og selvråderett.

Vil åpne for endring

Men i likhet med Rotevatn mener Listhaug det burde være en åpning for å endre den gamle basepolitikken.

– Vi blir satt under press. Jeg mener av hensyn til vår sikkerhet, hvor viktig disse allierte er for oss, så bør det være åpent for å kunne etablere allierte baser i Norge.

De «omforente områdene» har blitt kritisert for å bryte basepolitikken. Men så lenge det ikke er snakk om permanent opphold, er dette unntaket.

Sylvi Listhaug (Frp) mener Norge bør åpne for at allierte styrker får sette opp permanente baser på norsk jord. Foto: William Jobling / NRK

Frp-lederen sier så lenge vi lever i en verden som er så urolig som den er, så er det viktig å legge til rette for allierte som vil til Norge.

– Det virker som at USA har et visst ønske om å kunne etablere seg, sett i lys av disse omforente områdene de allerede har fått tildelt, og at de nå jobber for å få tildelt flere.

– Norge må ruste opp forsvaret i nord

I det nye programmet til Venstre foreslår de å fullføre oppbygginga av Finnmark landforsvar, Brigade Nord og Brigade Sør. De vil også skaffe langtrekkende artilleri.

– Putins invasjon av Ukraina må være en vekker. Norge må ruste opp forsvaret vårt i nord, også sammen med våre allierte. Vi trenger mer forsvar i nord – raskt, sier Sveinung Rotevatn.

Han regner med at en ny borgerlig regjering i 2025 vil gjennomføre dette.

– Men også venstresiden bør støtte forslaget vårt. Dette åpner for mer nordisk forsvarssamarbeid, som disse partiene aldri har greid å få til.