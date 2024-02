Regjeringen åpner opp flere nye områder for USAs militære i Norge

Regjeringen vil tillate åtte nye «omforente områder» hvor USA kan bygge ut militær infrastruktur. Fra før av har de fått fire slike områder i Norge.

De foreslåtte nye stedene hvor amerikanerne slipper til, er Andøya flystasjon, Ørland flystasjon, Haakonsvern orlogsstasjon, Værnes flystasjon og garnison, Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt skyte- og øvingsfelt, Osmarka fjellanlegg og Namsen drivstoffanlegg, opplyser regjeringen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) signerte avtalen med USAs ambassadør Marc Nathanson fredag formiddag.



– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon må vi styrke forholdet til våre allierte. Det er viktig for sikkerheten vår og hele Norden. USA er en nær alliert, og samarbeidet mellom våre to land har utviklet seg over mer enn 75 år, sier Gram.



Den nye avtalen blir sendt ut på høring og skal godkjennes av Stortinget.

(NTB)