– Etter nordnorsk standard er det shortsvær. Det er det muligheter for i helga.

Det sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Trond Lien.

Meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Trond Lien, er ganske sikker på at det som kommer av nedbør fremover vil være regn. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Allerede torsdag observerte meteorologen flere som hadde funnet frem sommerklærne.

Denne helgen kryper temperaturen bare en vei – oppover. Det er gode nyheter for folk i nord, som ikke er bortskjemt med sommervarme.

Varm luft trekker nordover fra sør, og i helgen er det meldt temperaturer over ti grader. Det er første gang siden 27. september i fjor.

SE VIDEO:

Tromsøs befolkning har forskjellige planer på agendaen nå som det endelig er kommet finvær. Du trenger javascript for å se video. Tromsøs befolkning har forskjellige planer på agendaen nå som det endelig er kommet finvær.

Under en meter snø igjen

Det blir trolig ikke mer snø heller. Meteorolog Lien sier nedbør med all sannsynlighet fremover vil komme som regn.

– Snødybden er nå under en meter, med 95 centimeter. Det er likevel ikke hvert år det er så mye snø etter 17. mai.

Men for Rolf Kjos i Tromsø kan det ikke tine fort nok. Han har tatt spaden og snøfreseren fatt for å måke plenen fram.

– Det er bare å holde på. Shortsen er klar, men enn så lenge langt nede i skuffen, sier han.

For det er fortsatt mye snø på bakken, og ikke minst i fjellet.

Snødybden i Tromsø kryper stadig nedover etter en svært snørik vinter. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Snøskredfare

Rask snøsmelting gjør at det er stor flomfare i Nord-Norge, og i høyden er det betydelig snøskredfare. Fredag ettermiddag gikk det et stort snøskred ved Sørtinden i Troms. Skredet ble utløst av to personer, men ingen ble tatt.

– Grunnen til snøskredfaren er at det har vært full vinter helt til nylig. Og nå er det plutselig blitt skikkelig vår. Den brå temperaturøkningen svekker bindingene i snøen. Det fører til fare for naturlige utløste løssnøskred, og flakskred i noen regioner.

Det er betydelig snøskredfare i Nord-Norge. Foto: Varsom.no

Det sier Jørgen Kvalberg som jobber i snøskredvarslingen.

Snøskredfaren i sør er på vei nedover, men er fortsatt moderat. Kvalberg sier det kan være utfordrende å forholde seg til når man er på tur. Han anbefaler folk i hele landet om å være obs på skredfaren.

– Sjekk snøskredvarselet på varsom.no, og de ferdselsrådene som ligger der. Hvis man er usikker på om det er skredfare der man skal på tur, er det egentlig best å holde seg unna.

Han ber også folk være ekstra obs på skavler, og benytte seg av Snøskredskolen.

– I år er det veldig store skavler mange steder. Nå som det er mildt kan de falle ned og utløse skred i terrenget under.

Ingen planer om å legge skiene på hylla

Mens Kjos holder seg i lavlandet og måker snøen bort, er det andre som gleder seg over stigende temperaturer og mye snø.

– Det er litt mildt, men en skorpe oppå og god fart i løypa. Jeg tar shortsen med på skitur i helga, sier Kåre Johan Teigen i skiløypa.

– Det er litt euforisk, egentlig. For oss som liker ski er dette den perfekte vinteren, sier Hildegunn Aasgard.

Sammen med Ida Djupevåg-Hansen har de fredag tatt turen til stranda i Telegrafbukta i Tromsø, men de har ingen planer om å legge skiene på hylla denne helgen.

– Det blir telttur på Brosmetinden, volleyball på stranda, brilleskille og toppturer på ski nå.

Hildegunn Aasgard og Ida Djupevåg-Hansen har tatt seg en pause fra skiene, og nyter en finværsdag i Telegrafbukta i Tromsø. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Nord-Norge er værvinneren

Vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen sier til NRK at det er Nord-Norge som er værvinnerne i helga. Resten av landet vil få mer variert og skiftende vær.

– I dag er det en del vind og nedbør på Vestlandet. Vi er ute med farevarsel om kraftige vindkast. Den fronten kan bevege seg slik at det blir litt mer skyer og nedbør i Nord-Norge i helga. Men det beste været blir uansett i nord.

Andersen kan også avsløre at været ser vårlig ut for Nord-Norge neste uke også.