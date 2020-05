Her er det tre måneder igjen av skisesongen

– Dette er tidenes sesong.

Det sier skikjører Eivind Aanensen. Sammen med Krister Furnes Kopala kjørte han forrige helg ned en renne i en av de stupbratte fjellsiden i Lyngsalpene i Troms.

«Ukkonen», som de to har kalt nedkjøringen, er de trolig mutters alene om å ha forsert.

Spesielle snøforhold denne sesongen har gjort det mulig å gjennomføre spektakulære turer som skikameratene lenge bare har kunnet drømme om.

Både Eivind og Krister er bosatt i Tromsø, på ski stort sett hver dag og ofte i Lyngsalpene, men denne sesongen skiller seg ut.

– Fordi vi har hatt så gode forhold har vi fått kjørt veldig mye av det vi har sett på i mange år. Da ser man på nye linjer som ikke er å se hvert år, men som kanskje er mulig å gjennomføre i år.

Foto: Eivind Aanensen

Henger etter isøks

For å kjøre Ukkonen-ruta har de i forkant studert fjellsidene. Noen beskrivelse finnes ikke, og de kan kun stole på egen planlegging.

Denne sesongen byr Lyngsalpene på en ekstra eksklusiv opplevelse også.

På grunn av koronasituasjonen har de utenlandske skituristene stort sett uteblitt, mens lokale og norske skikjørere i stor grad har fått ha den internasjonalt anerkjente skidestinasjonen alene.

Når de to skikjørerne kommer på toppen, er det helt stille. De følger planen og jobber fokusert.

– Man må ha hodet på riktig sted når du skal gjøre det. Både for å få gleden av det og for å være trygg. Forholdene var så bra som man kan få det, og denne gangen var vi veldig klare.

Foto: Eivind Aanensen

De karakteristiske alpine fjellsidene går rett opp fra havet i Troms og opp mot 1800 meter. Det kan få selv den mest erfarne skikjører til å skjelve.

– Hovedfokuset er å gjøre det så sikkert som mulig. Vi har tatt mye bilder av fjellet og forberedt oss godt. Og så har vi vært utrolig heldig med veldig stabil snø som gjør at vi har bedre kontroll på hva som skjer i fjellet.

På et tidspunkt er likevel drømmeruten Ukkonen så bratt at Krister må bruke isøkser for å hindre brettet fra å skli i feil retning. Men han har kontroll, sier Eivind.

– Godfølelsen kom med en gang vi begynte å kjøre. Det stemte. Men det er vanligvis ikke før vi kommer ned at alt av følelser slippes ut. Både av lettelse, men også en enorm mestringsfølelse, sier Eivind.

Eivind sier jokeren, som ofte har gjort det utrygt i fjellet, i stor grad har uteblitt.

Foto: Eivind Aanensen

Skredsikker sommerkjøring

Å være ute hver dag gir skikjørerne mulighet til å følge med på hvordan snøen endrer seg etter vær og vind, forteller Eivind.

Jokeren, såkalte vedvarende svake lagene i snøen, kan gjøre forholdene utrygge og føre til snøskred.

– I år har vi ikke hatt et vedvarende svakt lag i snøen som har vært aktivt. Det har gitt oss tidenes sesong, sier Eivind.

Espen Nordahl i snøskredvarslingen, hos Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), sier vinteren i år skiller seg ut sammenliknet med tidligere vintre. Det har vært færre skredhendelser og ulykker, og det har vært et litt annet snødekke.

Espen Nordahl i snøskredvarslingen, hos Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Foto: Privat / Privat

I motsetning til foregående år, som har ført Troms langt opp på ulykkesstatistikken, er og har snøen vært langt mer stabil. Det gir muligheter for å kjøre på ski der det andre sesonger har vært umulig.

– Såkalte vedvarende svake lag i snøen har ofte bygget seg opp tidlig på sesongen, når det har vært lange kuldeperioder. I år har kulda uteblitt. Istedenfor har det kommet ferske lag av fokksnø, som har stabilisert seg ganske raskt, sier Nordahl.

Snøskredvarsleren sier hans egen høysesong på ski starter nå, på våren og sommeren. Med en kald mai lover det godt for tre måneder til på ski, kanskje også i midnattssol.

Foto: Eivind Aanensen

– Vi må kanskje bære skiene litt, men det ser veldig lovende ut. Nå stabiliseres snøen mer og mer og det blir tryggere å dra på ski i fjellene. På sommeren, når lagdelingen i snøen er borte, er det stort sett hundre prosent skredsikkert. Da slipper man å gjøre de vurderingene også.

Skikjørerne Eivind Aanensen og Krister Furnes Kopala er langt fra ferdig med sin sesong.

– Når man har vært mye i Lyngen søker man etter hvert etter det mer ekstreme. Når man etter hvert kommer på et nivå der man tenker det kan være mulig, er det både skremmende og tiltrekkende å se om man får det til, sier Eivind.